Trump ironiza sobre la candidatura de Mamdani: “Será una de las mejores cosas que le han pasado al Partido Republicano”

Publicado por Williams Perdomo 29 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump se refirió a la candidatura del izquierdista radical Zohran Mamdani para la Alcaldía de Nueva York. Trump aseguró que, a su juicio, tendrá conflicto con el demócrata si llega a ganar las elecciones.

“Tendrá problemas con Washington como ningún otro alcalde en la historia de nuestra otrora gran ciudad. Recuerden, necesita mi dinero, como presidente, para cumplir todas sus falsas promesas comunistas. No recibirá nada, así que ¿Qué sentido tiene votar por él?”, dijo Trump en un mensaje publicado en Truth Social.

En ese sentido, Trump sostuvo que “el autoproclamado comunista de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quien se postula a la alcaldía, demostrará ser una de las mejores cosas que le han pasado a nuestro gran Partido Republicano”.

Los comentarios del presidente republicano se dieron luego de que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, abandonara la carrera electoral.

En su mensaje difundido desde la residencia oficial de Gracie Mansion, Adams reconoció que su campaña no logró atraer al electorado y también sostuvo que la falta de financiamiento lo dejó en desventaja frente a sus rivales.