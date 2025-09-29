Trump impondrá aranceles del 100% a películas producidas en el extranjero

Publicado por Alejandro Baños 29 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump volvió a hacer pública su intención de imponer aranceles del 100% a todas las películas producidas en el extranjero que se vayan a estrenar en el país próximamente.

A través de una publicación en Truth Social, Trump señaló que la industria cinematográfica nacional "ha sido robada" por otros países. Además, responsabilizó al gobernador de California, Gavin Newsom, por no haber protegido correctamente un negocio que es característico en el estado que administra.

"Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado de los Estados Unidos de América por otros países, como si se tratara de 'robarle un caramelo a un niño'. California, con su gobernador débil e incompetente, se ha visto especialmente afectada", escribió el presidente en su plataforma.

"Por lo tanto, con el fin de resolver este problema tan antiguo y sin fin, impondré un arancel del 100% a todas y cada una de las películas que se produzcan fuera de los Estados Unidos", concluyó Trump.

El presidente no dio un plazo exacto para la posible entrada en vigor de estos aranceles. Tampoco mencionó si las series de televisión, un sector de producción cada vez más rentable y popular, se verían afectadas.

Este asunto no es una novedad en la agenda de la Administración Trump. En mayo, el presidente ya dijo que impondría aranceles del 100% a todas las películas producidas en el extranjero. En aquel momento, alegó que la industria cinematográfica nacional "está muriendo rápidamente".

"La industria cinematográfica estadounidense está muriendo rápidamente. Otros países están ofreciendo todo tipo de incentivos para atraer a nuestros cineastas y estudios lejos de los Estados Unidos. Hollywood y muchas otras áreas dentro de los EEUU están siendo devastadas. Se trata de un esfuerzo concertado de otras naciones y, por tanto, de una amenaza para la seguridad nacional. Por lo tanto, estoy autorizando al Departamento de Comercio y al Representante de Comercio de los Estados Unidos, para comenzar inmediatamente el proceso de instituir un arancel del 100% sobre todas y cada una de las películas que llegan a nuestro país y que son producidas en tierras extranjeras", sostuvo Trump.