La izquierda radical, cada vez más violenta

Publicado por Williams Perdomo 29 de septiembre, 2025

La izquierda radical está cada vez más violenta. Una investigación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) explicó que la primera mitad de 2025 estuvo marcada por un aumento en los ataques y complots terroristas de izquierdas en el país, una tendencia ya en la última década. El estudio resaltó que "en términos absolutos, los incidentes de izquierdas en 2025 se encaminan a alcanzar niveles históricamente altos en los últimos 30 años".

En ese sentido, el documento indicó que desde 2016, los ataques de terrorismo de izquierda han ido incrementándose: de un promedio bajo a cerca de 4 eventos anuales entre 2016 y 2024.

"De 1994 a 2000, hubo un promedio anual de 0,6 incidentes de izquierdas; en la década siguiente, esa cifra se duplicó a 1,3 por año. Sin embargo, a partir de 2016 los números crecieron sustancialmente, con un promedio de 4,0 incidentes anuales entre 2016 y 2024. Hasta el 4 de julio de 2025 (excluyendo el ataque de Kirk), ya habían ocurrido cinco ataques o complots de izquierdas, lo que marca la trayectoria hacia un año récord en las últimas tres décadas", explicó el análisis del CSIS.

Entre tanto, el informe explicó que una disminución drástica de incidentes tildados de "derecha" en 2025 ha contribuido de manera significativa al aumento relativo de los de izquierda. El análisis detalló que "hasta ahora, 2025 es el primer año en la base de datos del CSIS en que el número de incidentes de izquierdas supera al de derechas".

"Aunque la cifra de ataques y complots de izquierdas va en aumento, la efectividad de los perpetradores suele ser limitada. Aunque a menudo logran llevar a cabo sus planes, rara vez lo hacen con efectos mortales", resaltó..

El estudio fue difundido por el senador demócrata John Fetterman, quien resaltó que se debe fomentar la disminución de la violencia política. Fetterman sostuvo que "la retórica extrema sin control, como las etiquetas como Hitler o fascista, fomentarán resultados más extremos".

"La violencia política siempre está mal, sin excepciones. Todos debemos bajar la temperatura", escribió Fetterman en su cuenta de X.

El estudio se conoce en un momento en el que el presidente Donald Trump y varios miembros del Partido Republicano insisten en que se debe trabajar para poner fin a la violencia política. El presidente firmó el pasado jueves un memorando en el que ordena que se tomen medidas contra la "violencia política organizada".

Entre las acciones propuestas por el republicano se encuentra destinar fondos para prevenir y proteger al país de las amenazas.

"Estados Unidos requiere una estrategia nacional para investigar y desmantelar las redes, entidades y organizaciones que fomentan la violencia política, de modo que las fuerzas del orden puedan intervenir en las conspiraciones criminales antes de que resulten ena violencia continua de los terroristas de izquierda radicalctos políticos violentos", dijo el presidente Trump en el memorando en el que recordó el asesinato del activista conservador Charlie Kirk y el ataque a la sede del ICE en Dallas.