El gobernador de Misuri firma el nuevo mapa electoral que podría generarle un escaño más al GOP en la Cámara Baja

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 28 de septiembre, 2025

El gobernador de Misuri, Mike Kehoe (R), promulgó la ley que hace oficial el 'Missouri First Map', una nueva demarcación distrital diseñada para que los republicanos tengan una ventaja electoral en las elecciones de medio término 2026.

El texto salió de una sesión extraordinaria y—según el propio Kehoe— “representa mejor” a los votantes de Misuri y los valores del estado, agradeciendo el respaldo de la Legislatura estatal, la delegación federal y del propio presidente Donald Trump, quien está instando a varios gobernadores republicanos del país a hacer lo propio que Misuri y Texas, otro estado que reconfiguró sus líneas distritales.

El rediseño, específicamente, divide en tres el núcleo urbano de Kansas City y reconfigura el 5. ° distrito que hoy ocupa el representante demócrata Emanuel Cleaver II, añadiéndole áreas rurales de fuerte voto republicano.

La consecuencia es clara, con la reconfiguración, el GOP obtendría potencialmente un escaño más y una delegación de 7–1 en favor (hoy es 6–2).

Cleaver anticipó acciones legales, mientras detractores denuncian una maniobra de gerrymandering a mitad de década. Los republicanos también han cuestionado a los demócratas en el pasado por prácticas de manipulación de distritos.

La aprobación en Misura llega en un contexto de impulso fuerte de gerrymandering en todo el país. Misuri, básicamente, se sumó a Texas, que adoptó un mapa con potencial de hasta cinco nuevos escaños republicanos. Los demócratas respondieron al esfuerzo republicano reconfigurando California, donde una medida en la boleta de noviembre habilita revisar el mapa y aspirar a equilibrar las ganancias republicanas en Texas.

La estrecha mayoría en la Cámara multiplica el impacto de cada distrito que se manipule en cualquier estado.

El Comité Nacional Demócrata (DNC) calificó la ley como un “intento de manipulación” impulsado por el presidente Trump y anunció su respaldo a una iniciativa de referendo para que los votantes decidan si el mapa entra en vigor o no.

De prosperar la recolección de firmas, el plan republicano quedaría en suspenso hasta la consulta. Paralelamente, organizaciones como la NAACP y la ACLU están litigando la medida por supuestas violaciones a requisitos de igualdad poblacional y por un precinto duplicado en Kansas City.

Kehoe, por su parte, defendió que el mapa alinea la representación con la orientación conservadora de Misuri y criticó “agendas” de estados como Nueva York, California e Illinois. La firma se realizó en un acto cerrado en Jefferson City.