Eric Adams se retira de la carrera por la alcaldía de Nueva York ante el temor del triunfo de Mamdani: “Sé que no puedo continuar”

Publicado por Sabrina Martin 28 de septiembre, 2025

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció este domingo que se retira de la contienda por la reelección, tras semanas de especulación y en medio de la presión creciente para reducir el número de aspirantes en la boleta electoral de noviembre. Su salida busca evitar que el socialista Zohran Mamdani, favorito en las encuestas, se beneficie de un campo político dividido.

En su mensaje difundido desde la residencia oficial de Gracie Mansion, Adams reconoció que su campaña no logró la tracción necesaria y que la falta de financiamiento lo dejó en clara desventaja frente a sus rivales. "Sé que no puedo continuar mi campaña", dijo.

La presión política detrás de la decisión

Adams se mantenía en cuarto lugar en las encuestas, lejos de Mamdani, del exgobernador Andrew Cuomo y del republicano Curtis Sliwa. La posibilidad de que varios candidatos dividieran el voto moderado e independiente había generado alarma, incluso en la Casa Blanca, lo que motivó conversaciones privadas para lograr que Adams o Sliwa abandonaran la carrera.

Aunque el Departamento de Justicia bajo la Administración Trump desestimó el polémico caso federal por corrupción en su contra, las dudas sobre su reputación persistieron. Esa sombra, sumada a las dificultades de financiamiento y a la presión política, terminó empujando al alcalde a suspender su candidatura.

Un mandato con logros y controversias

Adams asumió en 2022 tras la pandemia y enfrentó retos inmediatos como la ola de migrantes enviados desde la frontera sur. Con el apoyo de la Administración Trump, logró reducir las llegadas de miles por semana a cifras mínimas en 2024. Bajo su gestión, la delincuencia también mostró una caída significativa: los tiroteos alcanzaron mínimos históricos y se retiraron más de 23.000 armas ilegales de las calles.

En materia de vivienda, su Administración protegió más de 400.000 unidades asequibles y abrió camino a proyectos para un millón de nuevos hogares. También hizo de la lucha contra el antisemitismo una prioridad, creando la primera oficina dedicada a ese fin en la ciudad.

Pero su Gobierno quedó marcado por los escándalos. Varios de sus colaboradores más cercanos enfrentaron acusaciones de soborno y conspiración, lo que debilitó aún más su posición política.