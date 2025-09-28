Portland: Pete Hegseth confirmó el despliegue de la Guardia Nacional por 60 días

Publicado por Joaquín Núñez 28 de septiembre, 2025

Pete Hegseth ordenó el despliegue de la Guardia Nacional a la ciudad de Portland, Oregón. El secretario de Guerra respondió a una demanda del presidente Donald Trump, quien enfatizó que la medida busca "proteger a la ciudad" y a las fuerzas del orden frente a los ataques de "Antifa y otros terroristas nacionales".

Según precisó el Departamento de Guerra en un comunicado, se movilizarán 200 efectivos de la Guardia Nacional por un periodo de 60 días.

El objetivo de la decisión es "proteger al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y a otros miembros del personal del Gobierno de los Estados Unidos que desempeñan funciones federales", como así también hacer lo propio con la infraestructura federal.

"El jefe de la Oficina de la Guardia Nacional coordinará inmediatamente los detalles de la movilización con usted, en coordinación con el presidente del Estado Mayor Conjunto y el comandante del Comando Norte de los Estados Unidos. Los miembros del servicio movilizados estarán bajo el mando y control del comandante del Comando Norte de los Estados Unidos", añadió el comunicado.

Previamente, Trump le había solicitado a Hegseth realizar el envío de tropas a la capital del estado de Oregón. "A petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordeno al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que proporcione todas las tropas necesarias para proteger la ciudad de Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE que se encuentren sitiadas por ataques de Antifa y otros terroristas nacionales. También autorizo el uso de la fuerza total, si fuera necesario. ¡Gracias por su atención a este asunto!", escribió el sábado en Truth Social.