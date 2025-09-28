Cómo puede Trump sortear las negociaciones presupuestarias para evitar el cierre del Gobierno

Publicado por AMANDA HEAD 28 de septiembre, 2025

A medida que se acerca la fecha límite del 30 de septiembre para la financiación federal, el Congreso sigue estancado en una resolución continua (CR, por sus siglas en inglés) para mantener operativas las agencias gubernamentales. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, en los que los demócratas lanzaron con éxito un mensaje sobre un "cierre dirigido por los republicanos", esta vez podría ser más difícil echarles la culpa.

Los republicanos de la Cámara de Representantes ya han propuesto una prórroga temporal de financiación hasta mediados de noviembre. A raíz del asesinato de Charlie Kirk, incorporó 58 millones de dólares para reforzar las medidas de seguridad del Congreso, el Poder Judicial y los funcionarios del Ejecutivo, pero el plan se enfrenta a la intransigencia de los líderes del Partido Demócrata.

Trump: Las exigencias demócratas son "poco serias y ridículas"

Las demandas de los demócratas incluyen: 1 billón de dólares para sanidad gratuita para inmigrantes ilegales; permitir que los hombres jueguen en deportes femeninos; y cirugías transgénero para menores financiadas por los contribuyentes.

Esa propuesta puede leerse como inapropiada para el mandato de los votantes en estas cuestiones sociales y económicas, que impulsaron a Trump a aplastar a la candidata demócrata Kamala Harris en las elecciones del año pasado.

Trump rechazó el pasado martes una reunión que la Casa Blanca había acordado un día antes con el senador demócrata por Nueva York Chuck Schumer, y el representante Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York. Hubiera sido la primera vez que el presidente republicano se reunía con los líderes del Partido Demócrata desde su regreso a la Casa Blanca, informó la agencia Associated Press.

Trump publicó en su cuenta de Truth Social, diciendo "Después de revisar los detalles de las demandas poco serias y ridículas que están haciendo los demócratas de la Izquierda Radical Minoritaria a cambio de sus Votos para mantener abierto nuestro próspero País, he decidido que ninguna reunión con sus Líderes del Congreso podría ser productiva."

Senadores dispuestos a trabajar en proyectos de ley bipartidistas sobre créditos

Reforzando aún más la narrativa de "no soy yo, eres tú" de los republicanos, Líder de la Mayoría del Senado John Thune, R-S.D., dijo: "La Cámara ha actuado. El presidente está listo para firmar la ley. Tenemos el comité de asignaciones y un montón de senadores que están listos para ponerse a trabajar para aprobar proyectos de ley de asignaciones bipartidistas [...] Para hacer eso, los demócratas tienen que aceptar el 'sí' por respuesta".

El primer intento de paquete de financiación a corto plazo se aprobó sin problemas en la Cámara de Representantes. Sin embargo, los demócratas del Senado, con la ayuda de los senadores Rand Paul, republicano de Kentucky, y Lisa Murkowski, republicana de Alaska, formaron un muro legislativo de ladrillos. Un senador demócrata, John Fetterman, republicano de Pensilvania, votó con los republicanos.

La legislación separada del senador Ron Johnson, republicano por Wisconsin, también podría culpar a los demócratas del cierre. El 15 de septiembre, Johnson propuso la Ley para Eliminar los Cierres(S. 2806), que, de ser aprobada, evitaría cierres de gobierno mediante la promulgación automática de prórrogas temporales de financiación a los niveles del año anterior hasta que el Congreso apruebe los créditos completos. La legislación, inspirada en el trabajo bipartidista previo de Johnson, como la ley 2019 Prevent Government Shutdowns Act, proporcionaría continuaciones de financiación de dos semanas para reducir la incertidumbre presupuestaria y el brinkmanship político.

Johnson: "La financiación del Gobierno está completamente fuera de control"

Johnson habló con Just The News y dijo que durante su mandato en el Capitolio se han producido tres cierres del gobierno, 55 resoluciones continuas, 12 suspensiones o aumentos del techo de la deuda, y se ha disparado la deuda nacional de 14 billones de dólares a 37 billones de dólares.

"La financiación del Gobierno federal está completamente fuera de control, y hay una solución sencilla en términos de acabar al menos con una parte de esa disfunción, basta con aprobar un proyecto de ley que financie automáticamente al Gobierno en resoluciones continuas renovables de dos semanas", dijo.

"¿Quién quiere un cierre para obtener ventajas políticas? No son los republicanos"

Si los demócratas se oponen al proyecto de Johnson, se arriesgan a ser culpados de cualquier interrupción resultante debido a su negativa a apoyar una medida diseñada para mantener las operaciones federales ininterrumpidas. Johnson advirtió: "Veremos exactamente quién vota en contra. Veremos exactamente quién quiere un cierre para obtener ventajas políticas. No son los republicanos".

El Senado también rechazó un plan demócrata por 47-45, siguiendo la línea de los partidos, con siete republicanos que faltaron a la votación.

Las negociaciones en persona se detuvieron cuando los legisladores salieron de Washington durante una semana para observar el Año Nuevo judío, Rosh Hashanah. Se espera que regresen cuando sólo quedan dos días laborables para que venza el plazo de financiación.

