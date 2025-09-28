Trump se reunirá con los líderes del Congreso un día antes de la fecha límite para evitar el cierre del Gobierno

Publicado por Joaquín Núñez 27 de septiembre, 2025

Donald Trump se reunirá el lunes con los líderes del Congreso para discutir el posible cierre del Gobierno. El presidente convocó a una reunión para un día antes de la fecha límite del 30 de septiembre. Si los legisladores no llegan a un acuerdo antes de esa fecha, el Gobierno Federal se cerrará total o parcialmente.

Del encuentro participarán Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes; Hakeem Jeffries, líder demócrata de la Cámara; John Thune, líder de la mayoría en el Senado; y Chuck Schumer, líder de la minoría.

Por el momento, ninguna propuesta para evitar el cierre logró un consenso en Washington DC, por lo que los líderes discutirán con el presidente para llegar a un acuerdo que pueda obtener los votos necesarios en ambas cámaras.

Mientras que los demócratas buscan extender los subsidios al seguro médico, los cuales expiran a fin de año, los republicanos pretenden lograr un financiamiento parcial que permita que se extienda el plazo para negociar los fondos de forma más amplia.

La reunión está programa para las dos de la tarde del lunes y fue inicialmente informada por Punchbowl News. Previamente, Trump canceló un encuentro con los líderes demócratas para discutir el cierre.