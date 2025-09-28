Trump se reunirá con los líderes del Congreso un día antes de la fecha límite para evitar el cierre del Gobierno
Ninguna propuesta para evitar el cierre logró un consenso en Washington DC, por lo que los líderes discutirán con el presidente para llegar a un acuerdo que pueda obtener los votos necesarios en ambas cámaras.
Donald Trump se reunirá el lunes con los líderes del Congreso para discutir el posible cierre del Gobierno. El presidente convocó a una reunión para un día antes de la fecha límite del 30 de septiembre. Si los legisladores no llegan a un acuerdo antes de esa fecha, el Gobierno Federal se cerrará total o parcialmente.
Del encuentro participarán Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes; Hakeem Jeffries, líder demócrata de la Cámara; John Thune, líder de la mayoría en el Senado; y Chuck Schumer, líder de la minoría.
Por el momento, ninguna propuesta para evitar el cierre logró un consenso en Washington DC, por lo que los líderes discutirán con el presidente para llegar a un acuerdo que pueda obtener los votos necesarios en ambas cámaras.
Mientras que los demócratas buscan extender los subsidios al seguro médico, los cuales expiran a fin de año, los republicanos pretenden lograr un financiamiento parcial que permita que se extienda el plazo para negociar los fondos de forma más amplia.
La reunión está programa para las dos de la tarde del lunes y fue inicialmente informada por Punchbowl News. Previamente, Trump canceló un encuentro con los líderes demócratas para discutir el cierre.
¿Qué es el cierre del Gobierno?
La lógica viene de la Constitución Nacional, concretamente del Artículo 1, Sección 9: “No se sacará dinero del Tesoro, sino en consecuencia de asignaciones hechas por ley; y se publicará de tiempo en tiempo un estado y cuenta regulares de los ingresos y gastos de todo el dinero público”.
Una vez se llega al cierre, ciertas agencias directamente dejan de funcionar. Pueden ser todas, algunas o unas en particular. Sus empleados no pueden trabajar y su paga se retiene hasta que los legisladores lleguen a un acuerdo.
Estados Unidos desconoció completamente este escenario hasta bien entrado el siglo XX, cuando en 1980 tuvo lugar el primer cierre del Gobierno. Jimmy Carter fue el primer presidente en estar a cargo durante esta situación, que en aquella oportunidad duró un poco más de 24 horas. El cierre se repitió en 1982 (dos veces), 1983, 1984 (dos veces), 1986, 1987, 1990, 1995 (dos veces), 2013, 2018 y 2019.
El último, casualmente el más largo, fue el de 2019. Tuvieron que pasar 35 días hasta que todo volvió a funcionar con normalidad. Se estima que 800,000 empleados públicos no recibieron su dinero durante ese período de tiempo.