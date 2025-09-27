Trump anuncia el envío de tropas a Portland y autoriza el uso "de la fuerza máxima si es necesario"

Publicado por Sabrina Martin 27 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump anunció este sábado que desplegará tropas en Portland con el objetivo de resguardar las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y enfrentar a lo que calificó como “terroristas domésticos”, en referencia a miembros de Antifa.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump explicó que la medida responde a la solicitud de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y confirmó que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ya tiene la orden de movilizar “todas las tropas necesarias” para proteger tanto a Portland como a las instalaciones federales bajo asedio. El mandatario agregó que ha autorizado el uso "de la fuerza máxima, si es necesario”.

Respuesta del Pentágono y del DHS

Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, declaró a The Hill que el Departamento de Defensa está listo para actuar en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Por su parte, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, sostuvo que la decisión de Noem se justifica por los disturbios recientes contra instalaciones de ICE, agresiones a agentes federales y el ataque mortal ocurrido en un centro de ICE en Dallas.

“No vamos a permitir que terroristas nacionales ataquen a nuestras fuerzas del orden”, señaló McLaughlin.

El movimiento se produce días después de que Trump firmara una orden ejecutiva que designa formalmente a Antifa como organización terrorista doméstica, otorgando a las autoridades federales un mayor margen para investigar sus actividades y vínculos.

Ciudades santuario en la mira de Trump Portland fue declarada ciudad santuario desde 2017, lo que significa que, en gran medida, incumple las medidas federales de control migratorio. Las ciudades demócratas se han convertido en puntos conflictivos en medio de la ofensiva migratoria de Trump, incluyendo el envío de tropas a Los Ángeles durante las protestas contra el ICE en junio y el enfrentamiento con los demócratas y las autoridades de Nueva Jersey frente al Delaney Hall en Newark en mayo.

Apoyo de republicanos

Desde el ala republicana llegaron respaldos inmediatos. Lori Chavez-DeRemer, secretaria de Trabajo, aplaudió la decisión y denunció que Portland “ha pasado de ser un lugar hermoso a una zona de guerra plagada de delincuencia”.

Además, la medida se enmarca en una estrategia más amplia de la Administración para reforzar la seguridad en varias ciudades. A inicios de agosto, Trump desplegó tropas de la Guardia Nacional en Washington, DC, y el gobernador de Tennessee, Bill Lee, confirmó que Memphis recibirá refuerzos federales la próxima semana.