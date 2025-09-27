El Departamento de Justicia investiga a la fiscal Fani Willis al solicitar registros de sus viajes

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de septiembre, 2025

El New York Times reveló este viernes que el Departamento de Justicia (DOJ) emitió una citación para obtener los registros relacionados con el historial de viajes de la fiscal de distrito de Georgia, Fani T. Willis, quien llegó a acusar al presidente Donald Trump en un caso de interferencia electoral, de acuerdo con una citación de un gran jurado federal revisada por el periódico, el cual detalló que el alcance de la investigación no estaba claro y que tampoco se sabe si Willis es el objetivo de la pesquisa.

Luego del artículo publicado por el Times, el portavoz de Willis, Jeff DiSantis, dijo en un comunicado que “no tenemos comentarios más allá del hecho de que no tenemos conocimiento de ninguna investigación”. De igual forma, el periódico detalló que la pesquisa está siendo dirigida por la oficina del fiscal federal para el Distrito Norte de Georgia, Theodore S. Hertzberg, la cual no ha publicado ningún comentario al respecto hasta los momentos.

Willis fue descalificada para supervisar su caso contra Trump

El Times también señaló que los investigadores federales en Georgia están buscando registros relacionados con viajes que creen que Willis realizó al extranjero en la época de las elecciones presidenciales del año pasado, en la que un tribunal estatal de apelaciones la descalificó oficialmente para supervisar el caso que había presentado contra Trump, en el que lo acusó de orquestar una empresa criminal para revertir los resultados de las presidenciales de 2020 en Georgia. El tribunal tomó dicha decisión tras revelarse que Willis mantenía una relación personal con el abogado que ella misma había contratado para dirigir el caso, Nathan Wade. Los abogados defensores acusaron a la fiscal de distrito de Georgia de “autobeneficiarse” al haberse ido de vacaciones con este.

La semana pasada, la Corte Suprema de Georgia rechazó atender la apelación de Willis sobre la descalificación. Tras dicho fallo, Trump dijo en una publicación en su cuenta de Truth Social que Willis y otros que llevaron o intentaron llevar casos penales o civiles en su contra “ahora son CRIMINALES que, con suerte, pagarán serias consecuencias por sus acciones ilegales”.