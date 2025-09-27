La Corte Suprema le permitió a Trump mantener congelados 5.000 millones en ayuda exterior

Publicado por Joaquín Núñez 26 de septiembre, 2025

La Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Administración Trump y le permitió mantener congelados 5.000 millones de dólares en ayuda exterior aprobada por el Congreso. El fallo mantiene bloqueados los citados fondos en lo que dure el proceso judicial en el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia.

El fallo de emergencia no llevó firma y se definió por 6-3, con Clarence Thomas, Samuel Alito, John Roberts, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett en la mayoría. "Esta orden no debe interpretarse como una decisión final sobre el fondo del asunto. La medida cautelar concedida hoy por el Tribunal refleja nuestra opinión preliminar, conforme a los criterios para la concesión de medidas cautelares”, expresaron los jueces.

A finales de agosto, el Departamento de Justicia solicitó al máximo tribunal del país intervenir de manera urgente, mediante un procedimiento conocido como 'emergency application'. Este recurso judicial se utiliza cuando una de las partes entiende que el tema es demasiado urgente como para pasar por todo el proceso judicial, por lo que pide que suba directamente a la Corte Suprema.

La Corte falló a favor de la Casa Blanca y permitió que los fondos de ayuda exterior continúen congelados hasta que el caso se resuelva en los tribunales inferiores.

Poco después de asumir su segundo mandato, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para “reevaluar y realinear” la ayuda exterior, suspendiendo programas de desarrollo, salud global y otras ayudas.

En febrero, el juez de distrito Amir Ali emitió una orden impidiendo que la Administración Trump cortara los citados fondos. "Este caso plantea cuestiones de inmensa importancia jurídica y práctica, incluyendo si existe alguna vía para poner a prueba la decisión del poder ejecutivo de no gastar fondos asignados por el Congreso", expresó Ali al respecto.

Posteriormente, llegó el pedido de la Administración Trump para que la Corte tomara de emergencia el caso.