La Open Society Foundation de Soros rechaza las acusaciones de financiación del terrorismo: "Son ataques con motivaciones políticas"

Publicado por Santiago Ospital 26 de septiembre, 2025

La Open Society Foundations, ONG fundada por el multimillonario progresista George Soros, salió al cruce de las versiones de que sus fondos filantrópicos respaldan actividades terroristas en Estados Unidos.

"Nuestras actividades son pacíficas y legales, y esperamos que nuestros beneficiarios respeten los principios de derechos humanos y cumplan con la ley", sostuvo la organización en un comunicado, en el que también aseguró que "no financia el terrorismo".

Arremetió, asimismo, contra el Gobierno: "Estas acusaciones son ataques con motivaciones políticas contra la sociedad civil, destinados a silenciar las opiniones con las que la Administración no está de acuerdo y a socavar el derecho a la libertad de expresión recogido en la Primera Enmienda".

Aunque no precisó a qué acusaciones se refería, tanto Donald Trump como sus funcionarios acusaron en numerosas ocasiones a la organización de financiar actividades violentas, incluido el terrorismo. La última se conoció horas antes de la desmentida: un oficial del Departamento de Justicia habría ordenado a fiscales de todo el país que analizasen posibles investigaciones por extorsión, incendio provocado, fraude electrónico y apoyo material al terrorismo, entre otras.

Así lo reveló The New York Times, que habría accedido a una copia de la orden emitida por el letrado Aakash Singh. Según el mismo periódico, Singh citó un reporte de Capital Research Center que rastreaba la supuesta entrega de $80 millones a grupos "vinculados al terrorismo o a la violencia extremista".

A fines del mes pasado, Trump sostuvo que tanto el multimillonario húngaro-estadounidense como su heredero, Alexander Soros, debían ser acusados "por su apoyo a las protestas violentas, y mucho más". En las últimas semanas, sobre todo después del asesinato de Charlie Kirk, el presidente volvió a apuntar contra Soros padre.

Una nueva estrategia contra la "violencia política organizada" Este mismo jueves, Trump firmó un memorando ordenando medidas contra la "violencia política organizada".



El texto manda al Grupo de Trabajo Conjunto Nacional contra el Terrorismo investigar, procesar y desmantelar organizaciones -incluyendo ONG, fundaciones, ciudadanos americanos- que respalden las actividades de terrorismo doméstico.



El texto no alude específicamente a ninguna organización o individuo, aunque sí nombra como ejemplos del aumento de la violencia el asesinato de Kirk, las protestas en Los Ángeles y los dos atentados contra el propio Trump.



Acusaciones múltiples



La Open Society Foundations ha sido objeto de investigaciones y críticas por el destino de sus fondos, sobre todo por parte de políticos republicanos y grupos de investigación conservadores. Desde el financiamiento de protestas violentas hasta campañas de fiscales tolerantes con el crimen.