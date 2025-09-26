Trump prometió usar parte del dinero de los aranceles para ayudar a los agricultores

Publicado por Joaquín Núñez 25 de septiembre, 2025

Donald Trump aseguró que usará parte de los ingresos de los aranceles para ayudar a los agricultores. Mientras respondía preguntas en el Salón Oval, el presidente se refirió a los posibles usos para el dinero que está ingresando al país producto de su política comercial. Sin embargo, no aclaró qué mecanismo utilizaría para llevar a cabo esta iniciativa.

En diálogo con los periodistas durante la visita del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, el republicano reconoció que los agricultores podrían verse inicialmente afectados por sus políticas, lo que impulsaría este rescate económico.

"Vamos a tomar parte del dinero recaudado con los aranceles y se lo daremos a nuestros agricultores, que durante un tiempo se verán perjudicados hasta que los aranceles empiecen a beneficiarles. Así que nos aseguraremos de que nuestros agricultores estén en buena forma, porque estamos recaudando mucho dinero", expresó el presidente.

Tanto la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, como el presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, GT Thompson (R-PA), se expresaron a favor del plan. Se espera que la propuesta sea parte del paquete de gasto para financiar los gastos federales de cara al 2026, el cual debe aprobarse antes del 21 de noviembre para evitar el cierre del Gobierno.

El debate sobre el uso del dinero de los aranceles

Según Scott Bessent, secretario del Tesoro, los ingresos de los aranceles se utilizarán principalmente para pagar la deuda nacional.

"He estado diciendo que los ingresos por aranceles podrían ascender a 300.000 millones de dólares este año. Voy a tener que revisar esa cifra al alza de forma sustancial. Vamos a reducir el déficit con respecto al PIB. Empezaremos a pagar la deuda y, en ese momento, eso se podrá utilizar como compensación para el pueblo estadounidense", expresó a mediados de agosto, en diálogo con el programa 'Squawk Box' de CNBC.

Semanas después, Bessent aumentó sus expectativas con los aranceles, señalando que podrían generar ingresos por 500.000 millones de dólares.