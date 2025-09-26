El representante demócrata de California, Eric Swalwell, aseguró que espera ser procesado por la Administración Trump debido a sus críticas

Publicado por Luis Francisco Orozco 25 de septiembre, 2025

El representante demócrata de California, Eric Swalwell, dijo este jueves que “espera plenamente” ser procesado por la Administración del presidente Donald Trump debido a las críticas que a lo largo de los últimos meses ha emitido contra el mandatario republicano. Durante una entrevista en la cadena CNN, el líder progresista, quien se ha caracterizado por ser uno de los políticos californianos más críticos con Trump, afirmó que se niega a rehuir a ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Al ser preguntado si le preocupaba que “más adelante pueda ser procesado por sus críticas contra esta Casa Blanca”, Swalwell afirmó y señaló que “Estoy listo para eso. Lo espero plenamente”. Asimismo, el representante de California dijo que una de las razones por las que se sentía convencido de que este escenario podría materializarse es debido a un libro que escribió el director del FBI Kash Patel, en el que lo incluyó en una lista de 60 personas a las que llegó a describir como “gánsteres del gobierno” que deberían ser investigadas lo antes posible.

En lo más alto de la lista

Al ahondar en este punto, Swalwell comentó que tanto él como el senador demócrata de California Adam Schiff fueron nombrados “en lo más alto” de la lista de Patel. “Adam Schiff está siendo investigado ahora, así que estoy listo para eso. Lo espero, pero no voy a titubear. No me voy a esconder debajo de la cama. No voy a encogerme, porque ese es el objetivo. Esa es la razón por la que hacen esto: esperan que la disidencia y la supervisión desaparezcan”.

De igual forma, el representante progresista agregó durante su entrevista en CNN: “Y si yo me encojo y si Adam Schiff se encoge, entonces ¿por qué los estadounidenses comunes no lo harían? Así que yo no voy a desaparecer. Y pueden ir tras de mí, pero eso no me va a silenciar, y no va a impedir que siga trabajando cada día para poner a los demócratas en la mayoría, de manera que finalmente podamos frenar la corrupción que estamos viendo en esta administración”.