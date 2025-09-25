El DOJ demandó a seis estados por no entregar sus listas de registro de votantes

Publicado por Joaquín Núñez 25 de septiembre, 2025

El Departamento de Justicia (DOJ) demandó a seis estados por no presentar a tiempo sus listas de registro de votantes. El listado lo integran California, Michigan, Minnesota, Nueva York, Nuevo Hampshire y Pensilvania, cinco gobernados por demócratas y uno por republicanos.

Pam Bondi, fiscal general, solicitó esta información a principios de año, alegando que su agencia quería examinar si cumplían o no con los requisitos establecidos por ley para el registro de votantes.

De acuerdo con el DOJ, la no presentación de estos registros constituye una violación de la ley federal, concretamente la Help America Vote Act (HAVA). La legislación, promulgada en 2002 por el presidente George W. Bush, impone requisitos para los estados sobre el mantenimiento de los padrones electorales.

Las demandas, ya presentadas por separado en los distritos correspondientes, exigen que los estados involucrados entreguen la información de sus registros de inscripción de votantes, incluyendo nombres, fechas de nacimiento, números de licencia de conducir y los últimos dígitos del número de seguro social.

Algunos de los requisitos establecidos por HAVA son los siguientes: que cada estado cuente con un registro de votantes único, oficial, centralizado y computarizado; que dicho registro se mantenga actualizado y accesible para eliminar a personas fallecidas, duplicadas o inelegibles; y que cada votante tenga un identificador único en el sistema, entre otros.

Si bien son los estados los que tienen la tarea de cumplirlos, el DOJ tiene la autoridad para demandarlos en caso de creer que los están incumpliendo.

“Los padrones electorales limpios son la base de unas elecciones libres y justas. Todos los estados tienen la responsabilidad de garantizar que los registros de inscripción de votantes sean precisos, accesibles y seguros; los estados que no cumplan con esa obligación se enfrentarán al Departamento de Justicia en los tribunales”, expresó Bondi a través de un comunicado difundido por el DOJ.

“Los estados están obligados a salvaguardar las elecciones estadounidenses cumpliendo con nuestras leyes electorales federales. Los padrones electorales limpios protegen a los ciudadanos estadounidenses del fraude y el abuso electoral, y restauran su confianza en que las elecciones de sus estados se llevan a cabo de manera adecuada, con integridad y de conformidad con la ley”, señaló Harmeet K. Dhillon, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

En cuanto a los argumentos de los estados para no presentar el registro, California alegó cuestiones de privacidad de los votantes, mientras que el secretario de Estado de Nuevo Hampshire argumentó que sus propias leyes le impiden compartir los datos solicitados con el DOJ.