La "incendiaria retórica" demócrata pone en peligro a los agentes federales

Publicado por Williams Perdomo 26 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump y varios miembros del Partido Republicano criticaron a los demócratas por sus retórica en contra de los agentes de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las declaraciones se conocieron tras el ataque a una sede de la agencia en Dallas.

“Esta violencia es resultado de la constante demonización de las fuerzas del orden por parte de los demócratas de izquierda radical, que exigen la demolición del ICE y comparan a sus agentes con 'nazis'. La violencia continua de los terroristas de izquierda radical, tras el asesinato de Charlie Kirk, debe cesar”, publicó Trump en Truth Social.

Además, miembros de la Administración Trump como el vicepresidente, JD Vance, aseguraron que deben cesar los ataques a las fuerzas del orden. Sostuvo que los demócratas, a su juicio, deben reflexionar sobre estos hechos.

"Creo, en particular, que mis colegas demócratas deben plantearse preguntas muy difíciles sobre por qué personas de su partido político parecen estar involucradas en estos ataques con motivaciones políticas (...) Pero creo que es importante que se miren al espejo y se pregunten: 'Un momento. ¿Podemos mirarnos al espejo? ¿Podemos realmente tomar medidas para controlar la retórica violenta de nuestro propio bando?", expresó Vance en unas entrevista con NewsNation y recogidas por The Hill.

Los ataques, tanto físicos como de otra índole, contra el ICE no son hechos aislados. En los meses previos al suceso en Dallas, políticos demócratas realizaron declaraciones constantes que criticaban fuertemente a los agentes de la agencia.

Por ejemplo, en agosto, el gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó que el presidente Trump podría utilizar a agentes de ICE en las elecciones intermedias del próximo año para "frenar" la participación.

La esposa de Gavin Newson, Jennifer Siebel Newsom, criticó la labor de los agentes del ICE y sostuvo que la agencia con sus políticas "persigue, vigila y persigue a familias, cómo se persigue a trabajadores agrícolas por los campos".

Además, la representante Jasmine Crockett también insinuó que los agentes del ICE son similares a “patrullas de esclavos”. La afirmación la hizo durante una entrevista con Ali Velshi de MSNBC reseñada por Breitbart.

“Nunca viví la época de las patrullas de esclavos. Pero si conoces la historia de la policía en este país, entonces entiendes que surgió de las patrullas de esclavos”, aseguró Crockett.

"Esto no es Alemania"

Similar han sido los comentarios de otras figuras demócratas como la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, quien en junio comparó a la agencia una organización neonazi llamada NSC-131. Las declaraciones de Wu fueron difundidas por el Partido Republicano.

“No conozco ningún departamento de policía que use mascarillas habitualmente. Sabemos que hay otros grupos que sí las usan”, dijo Wu. “El NSC-131 usa mascarillas habitualmente”.

En otras declaraciones, Wu también ha asegurado que, a su juicio, el ICE es la "policía secreta" de Trump.

El discurso de Wu coincide con el excompañero de fórmula de Kamala Harris, Tim Walz. En mayo, el gobernador de Minnesota, dijo a los graduados universitarios de la Facultad de Derecho de la Universidad estatal que los agentes del ICE están actuando como la fuerza policial secreta de la Alemania nazi.

“La Gestapo moderna de Donald Trump está recogiendo gente de las calles. Van en camionetas sin identificación, con máscaras, y los envían a mazmorras de tortura en el extranjero (...) Sin posibilidad de defenderse, ni siquiera de despedirse de un ser querido, simplemente los atrapan agentes enmascarados, los meten a la fuerza en esas camionetas y desaparecen”, dijo Walz.

“Esto no es Alemania. Son las SS y la Gestapo”. Así lo afirmó el representante demócrata John Larson. En su mensaje, Larson pidió a los estadounidenses "que se levanten". “Esto son los Estados Unidos de América. ¡Desenmascárguense!”, aseguró.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, pidió en agosto a las personas buscar todas las vías para "resistir" si el presidente Trump ordena el despliegue de la Guardia Nacional por parte del Gobierno federal en Chicago.

"En caso de que la Administración Trump cumpla con sus amenazas con motivaciones políticas, la orden ejecutiva del alcalde Johnson ordena a la ciudad buscar todas las vías legales y legislativas disponibles para resistir los esfuerzos coordinados del Gobierno federal que violan la soberanía de la Ciudad y los derechos de sus residentes", dijo un comunicado difundido por la oficina de Johnson.

"Estamos asistiendo a una temporada de caza contra nuestros agentes del orden"

Los ataques y críticas a los agentes del ICE han sido denunciados en varias ocasiones por miembros de la Administración Trump. Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), informó durante una entrevista en julio que los ataques contra los oficiales de la agencia aumentaron un 700%.

"Estamos asistiendo a una temporada de caza contra nuestros agentes del orden", explicó McLaughlin.

El zar de las fronteras del Gobierno, Tom Homan, también advirtió sobre el aumento de la violencia contra los agentes debido a discursos políticos incendiarios. Las declaraciones de Homas se dieron tras el tiroteo contra agentes de policía en el centro de detención de ICE en Texas:

"Estos locos que quieren pasar de las protestas a la actividad criminal se nutren de la retórica de miembros del Congreso".