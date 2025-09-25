Hegseth convoca con urgencia a mandos militares alrededor del mundo a Quantico, Virginia
El motivo del encuentro no ha sido informado. Una reunión de tal magnitud sería inédita, según fuentes militares.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, se reunirá la próxima semana con los altos mandos militares. Así lo confirmó el portavoz del Pentágono Sean Parnell a The Washington Post, después de que comenzaran a circular rumores del encuentro.
De acuerdo con el mismo periódico, una decena de fuentes con conocimiento de los hechos aseguraron que habían sido convocados "prácticamente todos los altos mandos militares de todo el mundo".
El motivo del encuentro permanece oculto. Sin embargo, sí se filtraron a la prensa un lugar y una fecha tentativos: el próximo jueces en la base de los Marines en Quantico, Virginia.
Oficiales militares contactados por The New York Times aseguraron que una reunión a esa escala que incluya generales es inédita en la historia reciente. Aunque se desconoce el número de asistentes, hay unos 800 oficiales de rango general.
Una nueva estrategia de Defensa
Desde la modificación del proceso para otorgar ascensos -en palabras del secretario, para que se basen "ÚNICAMENTE en el mérito y el desempeño"-, hasta la reubicación de sedes, pasando por el recorte y despido de personal.
También ha mutado sus funciones, ampliando su papel en áreas como el control fronterizo y el combate contra el narcotráfico. Además, según diversos reportes, Hegseth se encuentra analizando un cambio en la Estrategia de Defensa Nacional, que define el papel de las Fuerzas Armadas.