Hegseth convoca con urgencia a mandos militares alrededor del mundo a Quantico, Virginia

Publicado por Santiago Ospital 25 de septiembre, 2025

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, se reunirá la próxima semana con los altos mandos militares. Así lo confirmó el portavoz del Pentágono Sean Parnell a The Washington Post, después de que comenzaran a circular rumores del encuentro.

De acuerdo con el mismo periódico, una decena de fuentes con conocimiento de los hechos aseguraron que habían sido convocados "prácticamente todos los altos mandos militares de todo el mundo".

El motivo del encuentro permanece oculto. Sin embargo, sí se filtraron a la prensa un lugar y una fecha tentativos: el próximo jueces en la base de los Marines en Quantico, Virginia.

Oficiales militares contactados por The New York Times aseguraron que una reunión a esa escala que incluya generales es inédita en la historia reciente. Aunque se desconoce el número de asistentes, hay unos 800 oficiales de rango general.