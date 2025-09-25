El DOJ se prepara para acusar formalmente a James Comey por supuestamente mentirle al Congreso

Publicado por Joaquín Núñez 24 de septiembre, 2025

El Departamento de Justicia (DOJ) está preparando una acusación contra James Comey, exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI). De acuerdo con The Washington Post, la acusación formal es por "supuestamente dar falso testimonio al Congreso" durante la investigación sobre la participación de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016.

"La investigación se centra en el testimonio que Comey prestó ante el Comité Judicial del Senado el 30 de septiembre de 2020 sobre los errores cometidos por el FBI en la investigación 'Crossfire Hurricane', que había indagado en la posible, pero finalmente no probada, colaboración entre Rusia y la campaña presidencial de Trump en 2016", informaron desde el Post.

Debido a las limitaciones legales, la fecha límite para acusar a Comey es el próximo martes, dado que el plazo es de cinco años a partir de la fecha del testimonio.

De acuerdo con el citado medio, el caso está siendo preparado por los fiscales del Distrito Este de Virginia. La elección de este estado tiene que ver con que Comey no testificó en Washington DC, sino desde su casa en McLean, Virginia, debido a la pandemia.

La información del Post llegó días después de que Donald Trump destituyera al fiscal federal del Distrito Este de Virginia, Erik S. Siebert. En su lugar, nombró a Lindsey Halligan, quien trabajó como asistente en la Casa Blanca.

Sin embargo, según informó ABC News, los fiscales le recomendaron a Halligan no avanzar con la acusación contra Comey: "A principios de esta semana, los fiscales presentaron a Lindsey Halligan, ex abogada personal de Trump a quien él designó para dirigir la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, un memorando detallado recomendando que se negara a presentar cargos de perjurio y obstrucción contra Comey, dijeron las fuentes familiarizadas con el memorando".

Según las directrices del DOJ los fiscales generalmente tienen prohibido presentar cargos a menos que puedan demostrar que "es muy probable que un acusado sea declarado culpable más allá de toda duda razonable por un juez imparcial de los hechos y que la condena se mantendrá en apelación".