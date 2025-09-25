Trump exige investigar un "triple sabotaje" en la ONU tras fallas con la escalera, el teleprompter y el sonido

Publicado por Sabrina Martin 24 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump solicitó este miércoles que las Naciones Unidas inicien una investigación formal tras lo que calificó como un “triple sabotaje” durante su intervención en la Asamblea General en Nueva York.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump aseguró que en la misma jornada sufrió tres incidentes: la detención repentina de una escalera mecánica cuando él y la primera dama Melania Trump la utilizaban, la falla total de su teleprompter al inicio del discurso y problemas de sonido en el auditorio que, según dijo, impidieron que los asistentes escucharan sus palabras.

“¡UNA VERGÜENZA REAL tuvo lugar ayer en las Naciones Unidas! No uno, no dos, ¡sino tres eventos muy siniestros!”, escribió el mandatario.

Los incidentes señalados por Trump

El primero de los episodios ocurrió en la entrada al recinto, cuando la escalera mecánica que debía llevar al presidente al piso principal se detuvo bruscamente, obligándolo a continuar a pie junto a Melania. “Es increíble que Melania y yo no cayéramos hacia adelante”, escribió, subrayando que solo lograron mantener el equilibrio gracias al pasamanos.

Más tarde, ya en el estrado, el teleprompter se apagó cuando comenzaba su discurso. Trump aseguró que debió recurrir a una copia impresa de sus comentarios hasta que el dispositivo volvió a encenderse 15 minutos después. “La buena noticia es que el discurso ha recibido críticas fantásticas. Tal vez apreciaron el hecho de que muy pocas personas podrían haber hecho lo que yo hice”, señaló.

El tercer incidente, explicó, fue que el sonido en el auditorio estaba apagado, lo que dificultó que los líderes presentes lo escucharan sin auriculares de traducción. Incluso, aseguró que Melania le comentó al finalizar que no había escuchado ni una sola palabra de su intervención.