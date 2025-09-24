Soros dona $10 millones al esfuerzo de Newsom por la redistribución de distritos en California

Publicado por Carlos Dominguez 24 de septiembre, 2025

El magnate y filántropo progresista George Soros destinó $10 millones para respaldar la propuesta de redistribución de los distritos electorales promovida por el gobernador de California, Gavin Newsom.

De acuerdo a The New York Times (NYT), Gavin Newsom ha recaudado aproximadamente $70 millones en menos de dos meses para redefinir los límites de los distritos electorales del Golden State, de los cuales la familia de Soros ha aportado $10 millones.

El magnate, conocido por financiar causas izquierdistas, ha contribuido con la mayor donación individual al esfuerzo de Newsom por redibujar las líneas del Congreso estatal, recogió el NYT, que citó a dos fuentes con conocimiento directo sobre el caso.

La Proposición 50, una medida contra Texas

La iniciativa de Newsom, conocida como Proposición 50, se someterá a votación en noviembre y busca modificar los mapas electorales en California, añadiendo hasta cinco nuevos distritos de tendencia demócrata, en un intento por contrarrestar los avances republicanos en Texas.

"Estamos hablando de medidas de emergencia para responder a lo que está ocurriendo en Texas, y anularemos lo que ocurra en Texas", dijo Newsom en agosto sobre la Proposición 50.

Otros contribuyentes progresistas

De acuerdo al NYT, otros de los principales contribuyentes al esfuerzo demócrata en California son Michael Moritz, un multimillonario de Silicon Valley e importante donante del partido, que donó $2,5 millones, y Reed Hastings, el cofundador de Netflix, que donó $2 millones.

Por otra parte, el Super PAC de los demócratas de la Cámara de Representantes ha transferido $7,6 millones y el brazo político de la Asociación de Gobernadores Demócratas ha dado $2 millones, según reportó el NYT. Las organizaciones sindicales han aportado casi $20 millones, de los cuales $3 millones provienen de la Asociación de Profesores de California.

Las acciones de Soros son "agitación real"

Después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, Donald Trump ha intensificado su ofensiva política contra la izquierda radical, y en particular contra George Soros, a quien considera uno de los principales financiadores del Partido Demócrata.

El líder republicano declaró públicamente que quiere ver a Soros en prisión y que está dispuesto a usar “todos los medios” para lograrlo antes de las elecciones legislativas de 2026.

"Vamos a investigar a Soros, porque creo que es un caso de Ley RICO contra él y otras personas", dijo Trump en Fox & Friends, al referirse a su demanda de que Soros sea procesado por crimen organizado.

"Porque esto es más que protestas", dijo. "Esto es agitación real".