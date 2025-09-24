El republicano Jason Dickerson retiene el Distrito 21 del Senado estatal de Georgia tras derrotar a la demócrata Debra Shigley

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de septiembre, 2025

El candidato por el Partido Republicano Jason Dickerson derrotó este martes por la noche a la demócrata Debra Shigley para mantener el Distrito 21 del Senado estatal de Georgia y completar, de esta forma, el resto del mandato del senador estatal republicano Brandon Beach, luego de que este fuese elegido por el presidente Donald Trump como tesorero de los Estados Unidos. Dickerson, quien es conocido por ser el presidente de una importante firma privada de inversión, derrotó a la abogada de izquierdas con un resultado de 9.432 votos a su favor frente a los 7.009 de Shigley para representar al Distrito 21, el cual cuenta con partes de los condados de Cherokee y Fulton.

La victoria de Dickerson era considerada por muchos como un hecho inevitable -considerando que Beach había ganado su última elección con el 70% de los votos-, más allá de que Shigley obtuviera el primer lugar durante las elecciones generales de agosto al alcanzar un 40% de apoyo frente al poco más del 17% obtenido por el empresario en las primarias republicanas. Con el triunfo del empresario, los republicanos mantienen su ventaja de 33 a 23 sobre los demócratas en el Senado estatal.

Palabras de elogio para Dickerson

Poco después de confirmarse su victoria, los republicanos del Senado de Georgia felicitaron a Dickerson a través de su cuenta oficial de X, en la que escribieron un mensaje donde elogiaron su campaña al considerarla una de las claves detrás de su triunfo ante la candidata demócrata.

“¡Felicitaciones a Jason Dickerson por avanzar a la segunda vuelta de las elecciones especiales para el Senado Estatal del Distrito 21! Llevó a cabo una campaña impresionante, compitiendo contra cinco compañeros republicanos en este distrito profundamente republicano. Nuestro grupo está unido en apoyo a Jason Dickerson, quien ahora se enfrenta directamente a una oponente demócrata desconectada de la realidad. Confiamos en que prevalecerá el 23 de septiembre y ayudará a mantener fuerte nuestra mayoría conservadora en el Senado.”