El republicano Jason Dickerson retiene el Distrito 21 del Senado estatal de Georgia tras derrotar a la demócrata Debra Shigley
Con el triunfo del empresario, los republicanos mantienen su ventaja de 33 a 23 sobre los demócratas en el Senado estatal.
El candidato por el Partido Republicano Jason Dickerson derrotó este martes por la noche a la demócrata Debra Shigley para mantener el Distrito 21 del Senado estatal de Georgia y completar, de esta forma, el resto del mandato del senador estatal republicano Brandon Beach, luego de que este fuese elegido por el presidente Donald Trump como tesorero de los Estados Unidos. Dickerson, quien es conocido por ser el presidente de una importante firma privada de inversión, derrotó a la abogada de izquierdas con un resultado de 9.432 votos a su favor frente a los 7.009 de Shigley para representar al Distrito 21, el cual cuenta con partes de los condados de Cherokee y Fulton.
La victoria de Dickerson era considerada por muchos como un hecho inevitable -considerando que Beach había ganado su última elección con el 70% de los votos-, más allá de que Shigley obtuviera el primer lugar durante las elecciones generales de agosto al alcanzar un 40% de apoyo frente al poco más del 17% obtenido por el empresario en las primarias republicanas. Con el triunfo del empresario, los republicanos mantienen su ventaja de 33 a 23 sobre los demócratas en el Senado estatal.
Just The News
Marjorie Taylor Greene no será candidata a gobernadora de Georgia en 2026
Just The News
Palabras de elogio para Dickerson
Poco después de confirmarse su victoria, los republicanos del Senado de Georgia felicitaron a Dickerson a través de su cuenta oficial de X, en la que escribieron un mensaje donde elogiaron su campaña al considerarla una de las claves detrás de su triunfo ante la candidata demócrata.
">
Congratulations to Jason Dickerson on advancing to the Special Election Runoff for State Senate District 21! He ran an impressive campaign, competing against five fellow Republicans in this deep-red district. Our caucus is united in support of Jason Dickerson as he now stands in… pic.twitter.com/iomE0Nlumw— GA Senate Republicans (@GASenateGOP) August 27, 2025
“¡Felicitaciones a Jason Dickerson por avanzar a la segunda vuelta de las elecciones especiales para el Senado Estatal del Distrito 21! Llevó a cabo una campaña impresionante, compitiendo contra cinco compañeros republicanos en este distrito profundamente republicano. Nuestro grupo está unido en apoyo a Jason Dickerson, quien ahora se enfrenta directamente a una oponente demócrata desconectada de la realidad. Confiamos en que prevalecerá el 23 de septiembre y ayudará a mantener fuerte nuestra mayoría conservadora en el Senado.”
Los demócratas también se pronunciaron sobre la derrota de Shigley
“Demócratas estatales como Deb Shigley están defendiendo a sus comunidades, y están logrando un gran impulso en el apoyo de los votantes, incluso en escaños que han estado durante mucho tiempo en manos del Partido Republicano, gracias a ello. El DLCC seguirá apoyando a los demócratas que llevan adelante campañas sólidas en territorios difíciles en todo el país”, dijo en un comunicado la presidenta del Comité de Campaña Legislativa Demócrata (DLCC), Heather Williams.