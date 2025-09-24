Leavitt sugiere investigar un posible sabotaje tras el fallo de la escalera mecánica que afectó a Trump en la ONU

Publicado por Sabrina Martin 23 de septiembre, 2025

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, pidió este martes una investigación y el despido de los posibles responsables del mal funcionamiento de una escalera mecánica en la sede de las Naciones Unidas, justo cuando el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump se dirigían a la Asamblea General en Nueva York.

El percance ocurrió minutos antes de la intervención del mandatario, cuando la escalera mecánica que utilizaba la pareja presidencial se detuvo de manera repentina, obligándolos a subir los últimos peldaños a pie.

Sospechas de sabotaje

En una entrevista con Fox News, Leavitt sugirió que el episodio parecía un acto deliberado contra el presidente y confirmó que el Servicio Secreto ya investiga lo sucedido.

“Hubo un informe preocupante del London Times durante el fin de semana... que decía que personal globalista de la ONU estaba conspirando para tenderle una trampa al presidente de Estados Unidos”, dijo.

La portavoz advirtió que, de comprobarse que hubo intencionalidad, los responsables deben enfrentar consecuencias inmediatas.

Versión de la ONU

El organismo internacional ofreció una explicación diferente. Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general António Guterres, señaló que un camarógrafo de la delegación estadounidense habría activado accidentalmente un mecanismo de seguridad al subir de espaldas por la escalera para registrar la llegada del mandatario.

De manera adicional, otro funcionario de la ONU declaró a Fox News que una persona de la delegación estadounidense o del equipo de seguridad corrió por la escalera mecánica en dirección contraria, lo que activó una alarma y provocó que la máquina se detuviera.

Ese sistema, explicó la ONU, está diseñado para evitar atrapamientos y detener la maquinaria de inmediato. Tras el incidente, la escalera fue reiniciada y, según Dujarric, no hubo indicios de una acción intencionada.