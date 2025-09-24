El congresista Tom Tiffany anuncia su candidatura a gobernador de Wisconsin

Publicado por Joaquín Núñez 24 de septiembre, 2025

Tom Tiffany anunció su candidatura a gobernador de Wisconsin. El congresista de 67 años es el primer nombre de peso dentro del Partido Republicano en ingresar a la carrera. A través de un video publicado en las redes sociales, Tiffany se presentó como un candidato de sentido común, que busca "proteger los valores" del estado frente a la "locura de Minnesota".

Luego una carrera de nueve años en la política local, el republicano llegó a la Cámara de Representantes en 2020, tras ganar la elección especial por al asiento que dejó vacante Sean Duffy, hoy secretario de Transporte.

El gobernador actual, Tony Evers (D), anunció recientemente que no buscaría otro mandato, abriendo la puerta a una elección abierta y competitiva. En 2026, algunos de los estados que celebrarán elecciones a gobernador son Wisconsin, Pensilvania, Arizona, Kansas y Michigan. Todos ellos cuentan con gobernadores demócratas, pero Donald Trump los ganó en 2024.

"Veo hacia dónde nos dirigimos y sé que podemos hacerlo mejor. Saben que podemos hacerlo mejor", expresó Tiffany en el video, prometiendo congelar el impuesto sobre la propiedad, proteger las tierras agrícolas de China y "preservar los valores de Wisconsin". Finalizó su lanzamiento prometiendo volver a hacer del estado una "estrella brillante en Estados Unidos”.

De acuerdo con las encuestas iniciales sobre las primarias republicanas, Tiffany parte como el favorito inicial. Sin embargo, todavía se espera la decisión de otros nombres importantes como Eric Hovde, Tim Michels y Rebecca Kleefisch.

Del lado demócrata, los principales interesados son el exvicegobernador Mandela Barnes; el alcalde de Milwaukee, Cavalier Johnson; el ejecutivo del condado de Milwaukee, David Crowley; la secretaria de Estado local, Sarah Godlewski, y Sara Rodríguez, actual vicegobernadora.

La retirada de Evers marcará la primera elección abierta a la gobernación de Wisconsin desde 2010. En aquel momento, el republicano Scott Walker derrotó al entonces alcalde Tom Barrett.