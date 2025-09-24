La Cámara de Representantes de Carolina del Norte aprueba “La Ley de Iryna”, en honor a la refugiada ucraniana asesinada en Charlotte

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de septiembre, 2025

La Cámara de Representantes de Carolina del Norte aprobó este martes el Proyecto de Ley 307, también conocido como “La Ley de Iryna”, cuyo fin es modificar la ley relacionada con las condiciones de libertad previa al juicio para aquellos que hayan sido “acusados de un delito violento”. La iniciativa lleva el nombre de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska, una joven de 23 años que fue apuñalada mortalmente el mes pasado en un tren ligero de la ciudad de Charlotte, en un brutal ataque que no solo desato la furia de todo el país, sino que también puso el foco sobre los puntos débiles de la justicia tanto en estados como en ciudades gobernadas por los demócratas.

El proyecto de ley fue calificado por los republicanos en Carolina del Norte como “una mayoría bipartidista e inmune a veto”. Pocas horas antes, el Senado de dicho estado también aprobó la medida, la cual pasará ahora al despacho del gobernador demócrata Josh Stein para su consideración.

En una rueda de prensa, el presidente de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, Destin Hall, comentó que lo sufrido por la refugiada ucraniana por parte del criminal Decarlos Brown era algo que no podía volver a ocurrir, al ser este un reincidente violento con numerosos antecedentes de problemas de salud mental. Asimismo, detalló que la medida busca endurecer las penas de cárcel y reforzar las protecciones no solo para las víctimas, sino también para sus familiares.

“Durante demasiado tiempo, jueces y magistrados activistas han dejado en libertad a criminales peligrosos, poniendo en riesgo vidas y esparciendo caos en nuestras comunidades. Eso termina ahora. El asesinato de Iryna Zarutska es un recordatorio trágico de lo que está en juego. Por eso estamos aprobando algunas de las reformas más firmes contra el crimen en la historia de Carolina del Norte”, les dijo Hall a los periodistas.