Ryan Routh fue encontrado culpable de todos los cargos por el segundo intento de asesinato contra Trump en 2024

Publicado por Joaquín Núñez 23 de septiembre, 2025

Un jurado federal encontró culpable a Ryan Routh por intentar asesinar a Donald Trump en West Palm Beach. El de Routh fue el segundo intento de asesinato que sufrió Trump en 2024, apenas meses después del de Butler, Pensilvania. A falta de la sentencia definitiva, a cargo de un tribunal federal de distrito, podría enfrentar una cadena perpetua.

Routh, de 59 años, fue acusado de cinco cargos penales federales, entre ellos intento de asesinar a un importante candidato presidencial, agresión a un oficial federal y múltiples delitos con armas de fuego.

Según informó Fox News, luego de que se leyera el veredicto del jurado, Routh intentó apuñalarse con un bolígrafo. Además, su hija, Sara Routh, se quejó del proceso judicial. "No hagan nada. Los sacaré. ¡Qué demonios!, no le hizo daño a nadie. Esto no es justo. Todo esto está amañado. Son unos imbéciles", gritó mientras los miembros del jurado todavía estaban en la sala.

"El intento de asesinato del presidente Trump por parte de Ryan Routh fue un acto repugnante, apenas unas semanas antes de las elecciones y solo unos meses después de que otro intento de asesinato estuviera a punto de tener éxito", expresó el director del FBI, Kash Patel, a través de un comunicado difundido por el Departamento de Justicia (DOJ).

"Este veredicto envía un mensaje claro. Un intento de asesinar a un candidato presidencial es un ataque a nuestra República y a los derechos de todos los ciudadanos. El Departamento de Justicia perseguirá sin descanso a quienes intenten silenciar las voces políticas, y ningún enemigo, ya sea extranjero o nacional, silenciará jamás la voluntad del pueblo estadounidense. Quiero dar las gracias y felicitar al equipo del juicio y a nuestros socios de las fuerzas del orden por su excelente trabajo y dedicación para llevar este caso ante la justicia", añadió Todd Blanche, fiscal general adjunto.

Routh, activista contra la guerra en Ucrania, intentó asesinar a Trump el 15 de septiembre de 2024. Aquel día, se escabulló entre los arbustos del club de golf del entonces candidato en West Palm Beach. Ubicándose entre los arbustos y en una posición utilizada durante años por la prensa, se sentó con una AK-47 para dispararle a su objetivo.

Sin embargo, la punta del arma fue divisada por los agentes del Servicio Secreto, que reaccionaron de inmediato, provocando que se escapara del lugar. Fue detenido apenas un día después, gracias a una testigo ocular que vio a Routh escapando en un auto del lugar.

Entre las penas de todos los cargos, podría enfrentar cadena perpetua.

La reacción de Trump

En su cuenta de Truth Social, el presidente felicitó a las autoridades del DOJ, como así también al juez y al jurado "por su tiempo, profesionalismo y paciencia".

"Se trataba de un hombre malvado con intenciones malvadas, y lo atraparon. También me gustaría dar las gracias al Servicio Secreto, al Departamento de Policía de Florida y a la maravillosa persona que lo vio huir del lugar del crimen, lo siguió y proporcionó toda la información sobre el tipo de coche y la matrícula a la Oficina del Sheriff, DE INMEDIATO, lo que condujo a su detención y condena. Qué instinto y previsión tan increíbles tuvo esta persona. ¡Un momento muy importante para la JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!", añadió.