Trump cancela una reunión con los líderes demócratas sobre el cierre del Gobierno

Publicado por Santiago Ospital 23 de septiembre, 2025

Donald Trump suspendió este martes una reunión con la cúpula demócrata en el Congreso para discutir la aprobación de una ley del gasto que evite el cierre del Gobierno.

El propio presidente informó de la cancelación en redes sociales, asegurando que "no había manera" en que el encuentro "fuese productivo". Conclusión a la que habría llegado, aseguró, "tras revisar los detalles de las exigencias poco serias y ridículas que plantean los demócratas radicales de izquierda de la minoría".

Trump iba a reunirse con Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, y Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara. La reunión iba a producirse este jueves, días antes de la fecha límite del 1 de octubre para una prórroga en la financiación gubernamental.

Trump sostuvo que a cambio de sus votos, los azules piden 1 billón (trillion) de dólares en nuevos gastos. "Todo lo que quieren hacer los demócratas del Congreso es promulgar políticas radicales de izquierda por las que nadie ha votado: impuestos altos, fronteras abiertas, ninguna consecuencia para los delincuentes violentos, hombres en deportes femeninos, cirugía TRANSGÉNERO financiada por los contribuyentes y mucho más", escribió en Truth Social.

Además, aseguró que no habían comprendido el resultado de las elecciones y se mostró abierto a coordinar otro encuentro, pero sólo "si empiezan a tomarse en serio el futuro de nuestra nación".

Jeffries no tardó en responder: "Trump siempre se acobarda". "Los extremistas quieren cerrar el Gobierno porque no están dispuestos a abordar la crisis sanitaria republicana que está devastando Estados Unidos", aseguró en X.

Aunque más escueto, Schumer hizo lo propio en la misma red social: "Feliz Año Nuevo, señor presidente. Cuando termine de despotricar, podemos sentarnos y discutir la sanidad".