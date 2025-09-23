YouTube permitirá reincorporarse a los usuarios expulsados por infracciones reiteradas de las políticas electorales y del COVID

Publicado por Greg Piper 23 de septiembre, 2025

Los creadores de YouTube expulsados de la plataforma por "reiteradas violaciones del COVID-19 y las políticas de integridad electoral" tendrán la oportunidad de "reincorporarse" de acuerdo con las políticas revisadas que permiten "una gama más amplia de contenidos" sobre esos temas, informó el martes su matriz Alphabet al Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

Emitida en respuesta a las citaciones del comité en febrero de 2023 y marzo de 2025, la carta del bufete de abogados de Alphabet insiste en que su compromiso con la libertad de expresión es "inquebrantable y no se doblegará ante la presión política", al tiempo que culpa a altos cargos de la Administración Biden, "incluidos funcionarios de la Casa Blanca", por presiones "inaceptables y equivocadas" para censurar contenidos que no violan las políticas de YouTube.

Desde el presidente Biden hacia abajo, los funcionarios de la Administración "crearon una atmósfera política que buscaba influir en las acciones de las plataformas basadas en sus preocupaciones con respecto a la desinformación", dijo Alphabet, afirmando que "ha luchado consistentemente contra esos esfuerzos sobre la base de la Primera Enmienda".

La carta insiste en que "YouTube nunca ha tenido Directrices de la Comunidad que prohíban la discusión de los orígenes de la pandemia de COVID-19", nunca ha operado un programa de comprobación de terceros pagado y "no facultará a comprobadores de hechos para tomar medidas o etiquetar contenidos en todos los servicios de la Compañía."

El comité atribuyó las concesiones y admisiones de la filial de Google a las citaciones y a la investigación de varios años llevada a cabo por el representante Jim Jordan, republicano por Ohio.

© Just The News