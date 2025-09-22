Tras su enfrentamiento público, Trump y Musk liman asperezas durante el memorial de Charlie Kirk

Donald Trump y Elon Musk estrechan las manos en público tras meses de conflicto AFP / Charly Triballeau

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 21 de septiembre, 2025

Tras meses de distanciamiento y enfrentamiento público, el presidente Donald Trump y el magnate Elon Musk parecieron limar asperezas durante el memorial de Charlie Kirk en Glendale, Arizona, donde se vio al mandatario estadounidense y al dueño de Tesla dialogando brevemente, sonriendo y estrechándose la mano por unos breves segundos.

Si bien el encuentro fue rápido, Elon Musk y la Casa Blanca parecieron confirmar la buena sintonía, publicando fotos sobre el encuentro durante el evento en honor a Kirk.

En ‘X’, Musk publicó una imagen junto a Trump en el palco donde se situó el presidente acompañado del texto “Por Charlie”. Horas después, la Casa Blanca hizo lo propio, publicando: “POTUS x @elonmusk”.

De acuerdo con el tabloide británico Daily Mail, una experta en lectura de labios, Nicola Hickling, confirmó lo que el presidente Trump le dijo a Musk durante el breve intercambio.

Presuntamente, Trump le dijo "¿cómo estás?" al magnate justo cuando se dirigió hacia él para saludarlo. Musk, posteriormente, pareció encogerse de hombros mientras Trump le comentó: "Entonces, Elon, escuché que querías conversar".

Luego, el presidente Trump sugirió: “Tratemos de resolver cómo volver a encarrilarnos”.

Musk se limitó a sonreír, asintiendo con la cabeza. Finalmente, el presidente le estrechó la mano y le dijo: "Te he echado de menos".

BREAKING: Lip Reader Reveals @POTUS Trump Said 'How Are You Doing' To @elonmusk.

Musk Shrugged As Trump Says, 'So Elon, I've Heard You Wanted To Chat.' @danawhite Said, 'Let’s Try & Work Out How To Get Back On Track.'

Musk Nodded, Trump Hugs His Hand & Says 'I've Missed You'. pic.twitter.com/qcNTwhhRhP — John Basham (@JohnBasham) September 21, 2025

La relación de amistad entre Trump y Musk arrancó durante la campaña presidencial de 2024, con el apoyo incondicional del magnate, quien colaboró financiera y políticamente con el líder republicano, incluso participando como orador en mítines de campaña.

Musk, tras el triunfo de Trump, luego fue más allá, involucrándose en la Administración a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un programa dedicado a reducir el despilfarro gubernamental a través del recorte de gastos innecesarios. El líder de Tesla encabezó por meses esta iniciativa hasta que dio un paso al costado, luego de que los republicanos impulsaran en el Congreso el masivo proyecto de gasto ‘One Big Beautiful Bill’ del presidente Trump.

Desde ese momento, Musk vertió muchas críticas contra Trump y la Casa Blanca, provocando una ruptura fuerte entre ambos.

En una de sus publicaciones más duras, el magnate dijo: “Lo siento, pero ya no puedo soportarlo más. Este enorme, escandaloso y lleno de clientelismo proyecto de ley del Congreso es una abominación repugnante. Vergüenza para quienes votaron por ello: saben que hicieron mal. Lo saben”.