Van Jones reveló que Charlie Kirk le envió un mensaje un día antes de su asesinato para invitarlo a su programa: "Él no buscaba censura”

Publicado por Luis Francisco Orozco 20 de septiembre, 2025

El analista político de CNN, Van Jones, reveló este viernes haber recibido un mensaje del joven activista conservador Charlie Kirk un día antes de que fuese asesinado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. En un artículo publicado en dicho medio, Jones explicó que el mensaje que recibió por parte de Kirk “lo conmocionó”, y comentó que, además de sentir profundamente la tragedia de la cual fue víctima el fundador de Turning Point USA, Kirk no merecía sufrir la violencia política como respuesta a los comentarios e ideas que este haya expresado en el pasado.

“Hola, Van, lo digo en serio, me encantaría tenerte en mi programa para tener una conversación respetuosa sobre crimen y raza”, escribió Kirk en su mensaje, el cual fue compartido por Jones en el artículo publicado en CNN. “Sería un caballero, como sé que tú también lo serías. Podemos estar en desacuerdo sobre los temas de manera respetuosa”, agregó el activista conservador en su mensaje a Jones.

Jones consideró que era “importante” compartir el mensaje

Tras la publicación del artículo, Jones fue entrevistado en CNN por el periodista Anderson Cooper, con quien compartió más detalles sobre el mensaje recibido por Kirk. El analista político, quien se mostró claramente conmovido por el mensaje del joven activista conservador, explicó que ambos estaban “fuertemente enfrentados” en su última semana de vida debido al asesinato de una joven refugiada ucraniana llamada Iryna Zarutska en Carolina del Norte. “Charlie Kirk y yo no éramos amigos. En absoluto”, dijo Jones, señalando que el mensaje “me sorprendió”.

El analista político de izquierdas también comentó en un video publicado en redes sociales que, si bien no se sentía seguro de compartir el mensaje que le envió Kirk poco antes de su muerte, eventualmente sintió que era “importante” hacerlo público. “En la última semana y media, al ver a la gente hablar sobre guerras civiles, censura y todo lo que ha surgido tras su muerte, pensé que era importante que la gente supiera: no le pongan eso a Charlie Kirk. El último día de su vida, él estaba buscando no más censura, sino más conversación, más diálogo, con alguien que, sinceramente, era uno de sus adversarios: yo”, explicó Jones.