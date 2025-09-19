El Senado rechaza el proyecto de ley de financiación provisional aprobado por el Congreso

Publicado por Diane Hernández 19 de septiembre, 2025

Este viernes los demócratas del Senado bloquearon un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes horas antes, para financiar departamentos y agencias federales durante siete semanas. La decisión podría provocar que Washington entre en un cierre gubernamental el 1 de octubre.

La medida fue derrotada con una votación unida de los demócratas que dejó un saldo de 44 a 48, con solo el senador de Pensilvania John Fetterman (D) votando a favor de la propuesta redactada por los republicanos. El proyecto fue aprobado en la Cámara también este viernes temprano con una diferencia de 217 a 212.

Del bando republicado sólo dos votaron en contra de medida: el senador Rand Paul (Kentucky) quien argumentó que prolongará los niveles de gasto de la era Biden, y la senadora Lisa Murkowski (Alaska), tras expresar sus preocupaciones sobre los recortes de Medicaid que Trump convirtió en ley tras regresar a la Casa Blanca.

Amenazas peligrosas

Los demócratas en el Senado ya habían declarado días atrás que bloquearán la medida hasta que los republicanos accedieran a negociar con ellos.

El proyecto de ley se presentó a principios de esta semana para financiar los diversos organismos federales hasta el 21 de noviembre, así como más fondos para aumentar la seguridad de funcionarios gubernamentales.

La votación deja a los líderes republicanos y demócratas en desacuerdo sobre cómo evitar un cierre del gobierno en sólo 11 días.

Los demócratas están presionando a los republicanos para que adjunten texto a la resolución continua para extender los subsidios a las primas de atención médica bajo la Ley de Atención Médica Asequible que expirará a fin de año.

Mientras tanto, los republicanos dijeron este viernes a los miembros de la Cámara de Representantes que no regresen a Washington hasta que expire el plazo de financiación, cancelando las votaciones programadas para el 29 y 30 de septiembre. La táctica da a los demócratas el ultimátum de reconsiderar la resolución continua aprobada por la Cámara o desencadenar un cierre.

La alternativa provisional de financiación del gobierno demócrata habría extendido de forma permanente los subsidios mejorados a las primas del seguro de salud a un coste de 349.800 millones de dólares en diez años.

La última vez que el Congreso enfrentó un cierre, en marzo de este año, los republicanos se negaron a negociar con los demócratas sobre recortes presupuestarios generalizados y el despido de miles de empleados federales.