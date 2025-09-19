El Pentágono acusa a NBC de difundir “noticias falsas” sobre una campaña de reclutamiento ligada a Charlie Kirk

Publicado por Sabrina Martin 18 de septiembre, 2025

El Pentágono rechazó de manera categórica un reporte de NBC News que aseguraba que altos mandos militares estaban considerando una campaña de reclutamiento para honrar el legado del activista conservador asesinado Charlie Kirk.

El secretario de prensa del Departamento de Defensa, Kingsley Wilson, calificó la nota como “totalmente errónea” y acusó a NBC de difundir “noticias falsas” apoyándose únicamente en fuentes anónimas.

“Esto no está sucediendo, pero Fake News NBC publicó este informe como si fuera cierto, utilizando fuentes anónimas sin tener conocimiento de lo que está haciendo el equipo de reclutamiento del Departamento de Guerra”, dijo Wilson a Fox News Digital.

El desmentido oficial

El Pentágono también difundió un comunicado adicional del portavoz principal, Sean Parnell, en el que acusó a ciertos medios de inventar historias para desprestigiar a la Administración.

“Los medios de comunicación están tan desesperados por atacar el éxito de esta administración que ahora están inventando mentiras. Bajo el firme liderazgo del presidente Trump y el secretario Hegseth, hombres y mujeres están saliendo en masa a servir a esta gran nación”, expresó Parnell.

Lo que afirmó NBC

El artículo original de NBC News, firmado por la reportera Courtney Kube, citó a dos funcionarios anónimos que aseguraban que el subsecretario de Defensa para Personal y Preparación, Anthony Tata, estaba liderando conversaciones sobre una campaña de reclutamiento presentada como un “llamado al servicio”.

Según esa versión, entre los posibles lemas considerados figuraba: “Charlie ha despertado a una generación de guerreros”. El medio incluso sostuvo que Turning Point USA podría ser utilizada como plataforma de reclutamiento en escuelas y eventos.

NBC reconoció que algunos funcionarios internos supuestamente habían expresado reservas, advirtiendo que la idea podría interpretarse como una explotación de la muerte de Kirk, quien no tuvo experiencia militar.