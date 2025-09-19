Ted Cruz presenta un proyecto para impedir la entrada de funcionarios iraníes sancionados a la Asamblea de la ONU en Nueva York

Publicado por Agustina Blanco 18 de septiembre, 2025

El senador Ted Cruz (R-Texas) introdujo este jueves la Ley de Fortalecimiento de la Aplicación y Restricciones de Visas de Entrada (SEVER) con el objetivo de impedir que funcionarios iraníes sancionados ingresen a Estados Unidos como representantes en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), cuya sesión de alto nivel inicia el lunes en Nueva York.

La propuesta prohíbe específicamente la entrada a aquellos sancionados por respaldar (o haber sido designados) por la oficina del Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei.

“El régimen iraní y los funcionarios corruptos que lo dirigen son responsables del asesinato, las lesiones y el secuestro de miles de estadounidenses”, declaró Cruz en un comunicado reseñado por The Hill. “El Ayatolá habla en serio cuando corea 'Muerte a América', y Estados Unidos ha desarrollado e impuesto sanciones para contrarrestar las amenazas que él y su entorno directo representan”.

Cruz enfatizó: “Si usted es un compinche del Ayatolá que ha sido sancionado por Estados Unidos, significa que representa una amenaza para la seguridad de los estadounidenses, y no se le debería permitir estar en suelo estadounidense, y mucho menos participar en actividades diplomáticas en la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Apoyo



Hasta ahora, se han unido como copatrocinadores los senadores republicanos Tom Cotton (Arkansas), John Barrasso (Wyoming), Ashley Moody (Florida), Rick Scott (Florida) y Joni Ernst (Iowa).

La medida complementaria en la Cámara de Representantes es liderada por la representante Claudia Tenney (R-N.Y.), quien afirmó: “El presidente iraní Masoud Pezeshkian, al igual que sus predecesores, forma parte de un régimen que financia el terrorismo, desestabiliza Oriente Medio, brutaliza al pueblo iraní y ha atacado activamente a los estadounidenses. Ningún funcionario gubernamental perteneciente a este régimen despótico debería tener permitido pisar suelo estadounidense para difundir propaganda o legitimar la tiranía”.

Tenney añadió: “La Ley SEVER le dará al presidente Trump la autoridad para garantizar que Estados Unidos nunca sea una plataforma para terroristas y tiranos que amenazan a los ciudadanos estadounidenses”.