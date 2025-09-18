Erika Kirk asume el liderazgo de Turning Point USA tras el asesinato de su esposo

Publicado por Agustina Blanco 18 de septiembre, 2025

Turning Point USA anunció este jueves que Erika Kirk, viuda del asesinado activista conservador Charlie Kirk, asumirá el rol de directora ejecutiva y presidente de la junta directiva de la organización, cumpliendo con los deseos expresados previamente por su esposo.

La junta directiva eligió por unanimidad a Erika para dirigir la organización y, a través de un comunicado oficial, destacaron que Charlie había compartido en conversaciones previas con ejecutivos su preferencia para que su esposa asumiera el liderazgo en caso de su muerte.

The Turning Point Board has unanimously elected Erika Kirk as the new CEO and Chair of the Board.



In prior discussions, Charlie expressed to multiple executives that this is what he wanted in the event of his death. pic.twitter.com/PazORgiHWP — Turning Point USA (@TPUSA) September 18, 2025

Un Legado preparado



“Fue un honor para nosotros servir como miembros de la junta directiva junto a Charlie. Charlie nos preparó a todos para un momento como este. Trabajó incansablemente para asegurar que Turning Point USA se construyera para superar incluso las pruebas más difíciles”, indica el comunicado firmado por los miembros de la junta: Doug De Groote, Mike Miller, Tom Sodeika y David Engelhardt.

La declaración enfatiza el compromiso de continuar la misión de Kirk, cofundador de la organización en 2012. “El intento de destruir el trabajo de Charlie se convertirá en nuestra oportunidad de hacerlo más poderoso y duradero que nunca”, afirman los directivos, subrayando la resiliencia del grupo ante el asesinato ocurrido la semana pasada en Utah.