Los líderes demócratas respaldarán la resolución republicana en homenaje a Charlie Kirk

Publicado por Agustina Blanco 18 de septiembre, 2025

En un gesto inusual de bipartidismo, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes han decidido apoyar una resolución impulsada por republicanos que condena la violencia política y rinde homenaje a Charlie Kirk, asesinado de un disparo la semana pasada en Utah.

La medida, patrocinada por el presidente de la Cámara, Mike Johnson (R-Luisiana), será debatida este viernes.

Durante una reunión a puertas cerradas el jueves en el sótano del Capitolio, los líderes demócratas informaron a sus colegas que votarán a favor, aunque no obligarán a otros miembros del partido a sumarse, según reseña The Hill.

La resolución destaca dos aspectos clave: elogia la vida de Kirk como promotor de un "discurso respetuoso y civilizado" y su labor por la "unidad sin comprometer convicciones". Además, repudia la violencia política "en todas sus formas" y urge a los estadounidenses a priorizar el debate respetuoso, defender valores compartidos y respetarse como compatriotas.