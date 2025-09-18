Trump confirma la designación de Antifa como una organización terrorista

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 17 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump confirmó en la red social Truth la designación de Antifa como organización terrorista, una medida que, según la Casa Blanca, busca investigar y tomar acciones contra quienes, según su criterio, financian al movimiento de izquierda radical.

“Me complace informar a nuestros numerosos patriotas de EE. UU. que estoy designando a ANTIFA, UN DESASTRE ENFERMO, PELIGROSO Y DE LA IZQUIERDA RADICAL, COMO UNA ORGANIZACIÓN TERRORISTA MAYOR”, dijo el presidente Trump. “También recomendaré encarecidamente que quienes financian a ANTIFA sean investigados a fondo de conformidad con los más altos estándares y prácticas legales. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.

Por ahora, ni Trump ni los portavoces de la Casa Blanca especificaron el mecanismo jurídico para la designación. Dado el carácter descentralizado de Antifa —sin jerarquía ni liderazgo uniformes— aún es incierto qué personas u organizaciones podrían ser alcanzadas por la medida presidencial.

La decisión del presidente Trump se produce apenas dos días después de sus declaraciones ante la prensa, donde fue consultado por el asesinato de Charlie Kirk y la violencia política en Estados Unidos. En dicha conferencia, el presidente adelantó su disposición de tomar medidas contundentes contra Antifa, incluso amenazando con la aplicación de la Ley RICO contra financistas de movimientos violentos en EEUU.

Según el mandatario, la aplicación de la Ley RICO contra financistas de organizaciones extremistas es fundamental para la seguridad del país, aseverando que los actos vandálicos “no son protestas, son crímenes”. Relató, con detalle, escenas de ataques con ladrillos contra vehículos de ICE y de la Patrulla Fronteriza, y criticó a administraciones anteriores por imponer a las fuerzas del orden la práctica de “no responder” ante agresiones directas.

“Se les dijo, por una administración pasada, que eso se convirtió casi en una cultura. Si alguien te lanza una piedra, no hagas nada. Si alguien te escupe en la cara, no hagas nada. Y yo digo: cuando te escupan, responde. Haz lo que quieras. Haz lo que te dé la maldita gana”, dijo Trump.