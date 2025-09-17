Un juez ordena a Rudy Giuliani pagar 1,4 millones en honorarios legales pendientes

Publicado por Joaquín Núñez 17 de septiembre, 2025

Rudy Giuliani deberá pagar 1,4 millones de dólares en facturas legales impagas. Así lo dictaminó el juez Arthur Engoron, quien le dio la razón a la firma Davidoff Hutcher & Citron LLP. El excalcalde republicano había desconocido las facturas, alegando que nunca aceptó los honorarios.

El caso tiene que ver con el trabajo del abogado Robert Costello en relación con la defensa de Giuliani en el marco de investigaciones federales por su rol en Ucrania, como así también por su trabajo para el presidente Donald Trump después de las elecciones de 2020. También fue investigado por su rol en el condado de Fulton. El periodo laboral que citó Costello va entre noviembre de 2019 y julio de 2023.

El letrado también dijo que ayudaron a representar a Giuliani en varias demandas civiles presentadas y en procedimientos disciplinarios que llevaron a la suspensión de sus licencias de abogado en Washington DC y Nueva York.

De acuerdo con la firma, las facturas iniciales enviadas a Giuliani ascendían 1,57 millones. Según precisaron, el republicano pagó inicialmente unos 194.000 dólares y luego otros 20.000.

“En primer lugar, no proporciona ningún detalle que respalde esta negación, como su dirección postal y la frecuencia y el momento en que revisa su correo. En segundo lugar, y lo que es más revelador, uno de sus cheques hace referencia a su número de expediente del DHC y otro hace referencia a un número de factura”, escribió el juez en su fallo.

En cuanto al pago, Engoron dictaminó que Giuliani deberá pagar 1,4 millones más los intereses, que comenzaron a acumularse en octubre de 2023.

El republicano se expresó antes del fallo a través de un comunicado difundido por un portavoz: "No puedo expresar lo dolido que estoy por lo que ha hecho Bob Costello. Es una verdadera lástima que los abogados hagan cosas así, y lo único que diré es que su factura supera con creces cualquier honorario legítimo".

El juez Engoron estuvo también al frente del juicio por fraude civil contra Trump. En 2024, le impuso una multa de 350 millones de dólares a su imperio empresarial. En agosto de este año, un tribunal de apelaciones anuló la multa.