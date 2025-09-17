Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Estados demócratas desafían a Kennedy Jr. y lanzan sus propias guías de vacunación

Bajo el nombre de Alianza de Salud de la Costa Oeste, los funcionarios estatales instaron a que todos los mayores de seis meses se vacunen contra la gripe este otoño.

RFK Jr. en el Senado/ Alex Wroblewski

RFK Jr. en el Senado/ Alex WroblewskiAFP

Sabrina Martin
Publicado por
Sabrina Martin

Cuatro estados controlados por demócratas —California, Oregon, Washington y Hawái— anunciaron este miércoles recomendaciones propias sobre vacunas estacionales, en abierta oposición a los lineamientos impulsados a nivel federal por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

Una postura contraria a la Administración Trump

Bajo el nombre de Alianza de Salud de la Costa Oeste, los funcionarios estatales instaron a que todos los mayores de seis meses se vacunen contra la gripe este otoño. También recomendaron la aplicación de la vacuna contra el covid -19 a mujeres embarazadas, bebés y adultos en contacto con poblaciones vulnerables, así como la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) para recién nacidos y adultos mayores.

Las guías estatales difieren de las recomendaciones actuales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) bajo Kennedy Jr., que ya no sugieren la vacuna contra el covid-19 de manera rutinaria para embarazadas sanas ni para niños pequeños sin factores de riesgo.

Choque con las autoridades federales

El anuncio coincide con una semana clave: el nuevo Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, reorganizado este verano por Kennedy tras destituir a todos sus miembros anteriores, evaluará posibles cambios en varias vacunas, incluidas las del covid-19, hepatitis B y sarampión.

Ese mismo día, Susan Monarez, exdirectora de los CDC, declaró ante el Senado que fue despedida por negarse a respaldar las propuestas de Kennedy, un testimonio que evidenció la tensión entre la nueva dirección federal y las agencias de salud tradicionales.

Contexto más amplio

Los estados demócratas argumentan que sus recomendaciones buscan evitar la saturación hospitalaria durante el invierno. Sin embargo, la medida reabre un debate nacional en torno a la política de vacunación, en momentos en que la Administración Trump ha trazado un camino diferente al de las asociaciones médicas tradicionales y podría introducir cambios adicionales en los próximos días, como la limitación de la vacuna contra la hepatitis B en recién nacidos.

Recomendaciones

tracking