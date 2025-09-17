Susan Monarez testifica sobre su despido como directora de los CDC ante el Senado
En su declaración, Monarez señaló que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., le exigió cumplir con dos demandas que ella consideró inaceptables.
Susan Monarez, exdirectora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), testificó ante senadores de Estados Unidos sobre las circunstancias que rodearon su despido en agosto, pocas semanas después de asumir el cargo.
Según Monarez, el 25 de agosto, Kennedy le ordenó aprobar todas las recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) "independientemente de la evidencia científica".
Además, afirmó que Kennedy le instruyó despedir a funcionarios de carrera responsables de la política de vacunas sin motivo justificado. Monarez también relató que Kennedy describió al personal del CDC como "gente horrible" y calificó a la institución como "corrupta".
Por su parte, Kennedy justificó el despido de Monarez a principios de septiembre, alegando que cuando le preguntó si era confiable, ella respondió: "No".
En la audiencia, la exdirectora médica de los CDC, Debra Houry, testificó junto a Monarez y expresó su preocupación por el impacto de la disminución en la aceptación de vacunas, un tema que ha generado debate en el contexto de las políticas impulsadas por el liderazgo actual.
Rand Paul arremete contra Monarez
Paul también criticó la resistencia de Monarez a despedir a funcionarios que apoyan la vacunación contra la COVID-19 a partir de los seis meses, sugiriendo que este fue un factor clave en su despido. Monarez replicó que esta caracterización no era "proporcional" a su experiencia.
El senador cuestionó además la administración de la vacuna contra la hepatitis B a recién nacidos de madres no infectadas, argumentando que los calendarios de vacunación infantil necesitan cambios. Paul insistió en que la responsabilidad recae en Monarez y los funcionarios del CDC para justificar científicamente la vacunación contra el COVID-19 en bebés de seis meses y contra la hepatitis B en recién nacidos. Monarez expresó estar de acuerdo en evaluar las recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), pero reiteró que no se comprometería a aprobarlas sin evidencia científica, a lo que Paul respondió: "No es cierto".