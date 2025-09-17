ICE recibe más de 150.000 solicitudes de incorporación a sus fuerzas de seguridad

Publicado por Carlos Dominguez 17 de septiembre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el martes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha recibido más de 150.000 solicitudes de personas que desean unirse al servicio para ayudar a detener y expulsar de las calles a todos aquellos delincuentes que hayan entrado ilegalmente en el país.

"El ICE ha recibido más de 150.000 solicitudes de estadounidenses patriotas que desean defender la patria expulsando a los peores delincuentes extranjeros ilegales de los Estados Unidos", afirmó la secretaria Kristi Noem en X.

"Ya hemos emitido más de 18.000 ofertas de trabajo provisionales. Los estadounidenses están respondiendo al llamamiento de su país para servir y ayudar a expulsar a asesinos, pedófilos, violadores, terroristas y miembros de bandas de nuestro país", añadió.

Incentivos importantes

En el sitio web del DHS se describe el excelente paquete de incentivos y por lo general tiene derecho a las siguientes prestaciones: