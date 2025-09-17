Trump anuncia que los republicanos celebrarán una convención previa a las midterms el año próximo

Una vista del escenario antes de la Convención Republicana de 2024 (RNC) AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 16 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump anunció el martes que los republicanos organizarán una convención previa a las elecciones de medio término con el objetivo de exhibir los logros de su Administración y movilizar a su base de votantes.

“Los republicanos van a hacer una Convención de Medio Término para mostrar las grandes cosas que hemos hecho desde la Elección Presidencial de 2024. Fecha y lugar por determinar. Estén atentos, ¡será todo un evento y muy emocionante!”, escribió el presidente en su red social Truth.

La iniciativa se produce en un momento clave, con el Partido Republicano buscando consolidar su ajustada mayoría en la Cámara de Representantes tras una serie de maniobras para redibujar distritos electorales en estados clave como Texas, provocando una guerra de ‘Gerrymandering’ con los demócratas en todo el país.

Desde el Comité Nacional Republicano no se dieron más detalles sobre la convención, aunque un portavoz reconoció a NBC News que el presidente Trump está proponiendo constantemente ideas “audaces” para “para energizar a nuestro partido y mantenernos en la senda de la victoria”.

Los demócratas, por su parte, no descartaron la idea de realizar su propia convención.

“Para mostrar a nuestros formidables candidatos en todas las boletas y canalizar la increíble energía de base que ya estamos viendo, hay varias opciones sobre la mesa para el próximo año, incluida la de organizar una convención previa a las elecciones intermedias”, dijo en un comunicado Abhi Rahman, portavoz del Comité Nacional Demócrata.

Diversos expertos electorales y estrategas políticos consideraron que, más allá de su formato, la convocatoria de convenciones funcionará como una herramienta estratégica para fijar la agenda política de cada partido antes del proceso electoral y para consolidar narrativa y candidatos en distritos clave que definirán la mayoría en la Cámara.