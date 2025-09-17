Acusan de obstrucción a la Justicia y explotación infantil al hombre que afirmó falsamente ser el tirador de Charlie Kirk

Publicado por Joaquín Núñez 16 de septiembre, 2025

George Zinn, quien estuvo presente en la Universidad de Valle de Utah cuando asesinaron a Charlie Kirk, fue acusado por obstrucción a la Justicia y explotación sexual de menores. Según el mismo les dijo a las autoridades, afirmó falsamente haber sido el tirador para retrasar la búsqueda del verdadero.

Zinn, un conocido activista local en Utah, sobre todo en Salt Lake City, fue uno de los protagonistas de la jornada que terminó con el asesinato del fundador de Turning Point USA.

Según relató el agente Michael Dutson, inmediatamente después de que Kirk recibiera un único disparo en el cuello, Zinn se le acercó y afirmó haber sido el autor. “Le disparé; ahora dispárame”, le dijo.

Acto seguido, Dutson lo esposó y le preguntó dónde estaba el arma homicida, pero Zinn se negó a compartir la información. El hombre de 71 años cambió su discurso una vez arrestado, confesando que había realizado una distracción para facilitar el escape del tirador real.

El político local solicitó un abogado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. “Durante su estancia, permitió que los agentes revisaran su teléfono. Al entregarles el teléfono, les dijo que podrían encontrar imágenes sexuales de menores. Además, fue acusado de cuatro cargos de explotación sexual de un menor, un delito grave”, informaron desde The New York Times.

De acuerdo con las autoridades locales, la investigación se retrasó parcialmente debido a la maniobra de Zinn, dado que se destinaron recursos que se podrían haber utilizado en perseguir a otra persona.

Sin embargo, 33 horas después de que le dispararan a Kirk, las autoridades arrestaron a Tyler Robinson, de 22 años. Actualmente, es el principal acusado de asesinar al activista y popular podcaster.

El viral intercambio de mensajes entre Robinson y su pareja transgénero:

El compañero de cuarto y pareja de Robinson, Lance Twiggs, un hombre biológico que se identificó como transgénero, se encuentra cooperando con las autoridades. Entre la evidencia que proporcionó está un intercambio de mensajes con el principal acusado de asesinar a Kirk.

Según relató, Twiggs recibió un mensaje de texto de Robinson que le pedía que revisara debajo de su teclado. Allí encontró una nota que decía lo siguiente: "Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar". Las autoridades encontraron una foto de esa nota como parte de la investigación.

"¿Qué? ¿Estás bromeando, verdad?", respondió Twiggs inicialmente. A partir de allí, la conversación entre ambos fue la siguiente:

Robinson: Sigo estando bien, mi amor, pero aún estaré atrapado en Orem un poco más. No debería tardar mucho en volver a casa, pero aún tengo que recoger mi rifle. Para ser sincero, esperaba mantener esto en secreto hasta que muriera de viejo. Siento haberte involucrado en esto.

Twiggs: ¿No fuiste tú quien lo hizo, verdad?

Robinson: Sí, lo siento.

Twiggs: ¿Pensaba que habían atrapado a la persona?

Robinson: No, detuvieron a un viejo loco y luego interrogaron a alguien que vestía ropa similar. Tenía pensado recoger mi rifle de mi punto de entrega poco después, pero cerraron gran parte de esa zona de la ciudad. Está tranquilo, casi lo suficiente como para salir, pero hay un vehículo merodeando.

Twiggs: ¿Por qué?

Robinson: ¿Por qué lo hice?

Twiggs: Sí.

Robinson: Estaba harto de su odio. Hay odios que no se pueden negociar. Si consigo coger mi rifle sin que me vean, no dejaré pruebas. Voy a intentar recuperarlo otra vez, con suerte se habrán ido. No he visto nada sobre que lo hayan encontrado.

Twiggs: ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?

Robinson: Creo que hace poco más de una semana. Puedo acercarme, pero hay un coche patrulla aparcado justo al lado. Creo que ya han registrado ese lugar, pero no quiero arriesgarme.

Robinson: Ojalá hubiera dado la vuelta y lo hubiera cogido en cuanto llegué a mi vehículo. Me preocupa lo que haría mi padre si no le devolviera el rifle del abuelo. No sé si tenía número de serie, pero no me localizarían por él. Me preocupan las huellas. Tuve que dejarlo en un arbusto donde me cambié de ropa. No tenía la posibilidad ni el tiempo de llevármelo. Quizá tenga que abandonarlo y esperar que no encuentren huellas. ¿Cómo m***a le voy a explicar a mi viejo que lo he perdido? Lo único que dejé fue el rifle envuelto en una toalla. ¿Recuerdas que estaba grabando balas? Los malditos mensajes son en su mayoría un gran meme, si veo 'notices bulge uwu' en Fox New, podría darme un infarto. Vale, voy a tener que dejarlo, es una mierda. A juzgar por lo de hoy, diría que el arma del abuelo está bien, no sé. Creo que era una mira de 2000 dólares.

Robinson: borra este intercambio.

Robinson: mi padre quiere fotos del rifle. Dice que el abuelo quiere saber quién tiene qué, los federales han publicado una foto del rifle y es muy singular. Me está llamando ahora mismo, no contesta.

Robinson: desde que Trump llegó al poder, [mi padre] se ha vuelto un fanático acérrimo de MAGA.

Robinson: Voy a entregarme voluntariamente, uno de mis vecinos es ayudante del sheriff.

Robinson: Tú eres lo único que me preocupa, amor.

Twiggs: Yo estoy mucho más preocupado por ti.