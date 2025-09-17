Desde el 2010, el apoyo neto al socialismo entre los demócratas se multiplicó por cinco

Publicado por Joaquín Núñez 16 de septiembre, 2025

El apoyo al socialismo crece de forma exponencial entre los demócratas. Así lo encontró una encuesta realizada por Gallup, cuyos datos fueron expuestos en CNN por el periodista de datos Harry Enten. El mismo sondeo mostró que los demócratas son el grupo que menor imagen positiva tiene del capitalismo, como así también de las grandes empresas.

De acuerdo con la encuesta, la popularidad neta del socialismo (el porcentaje de quienes lo ven positivamente menos el porcentaje de quienes lo ven negativamente) entre los demócratas creció de forma exponencial en los últimos quince años. Mientras que en 2010 el número era del 7%, en 2025 es del 36%, por lo que se multiplicó más de cinco veces.

"Ha subido como un cohete. Hasta más treinta y seis puntos (neto). Eso supone un salto de casi treinta puntos en la escala de popularidad neta entre los demócratas en solo quince años", explicó Enten mientras analizaba los datos.

El periodista relacionó los hallazgos con las próximas elecciones a alcalde en la Ciudad de Nueva York. De acuerdo con las encuestas, Zohran Mamdani (D) lidera cómodamente la carrera, superando a Andrew Cuomo (I), Curtis Sliwa (R) y el titular Eric Adams (I). Mamdani, identificado con la facción más socialista del Partido Demócrata, recientemente encabezó un acto de campaña junto al senador de Vermont, Bernie Sanders.

"Los demócratas de la ciudad de Nueva York piensan que la idea de tener un alcalde socialista es buena, lo que coincide con lo que vemos a nivel nacional. La conclusión es que el socialismo no es una palabra malsonante entre los demócratas en este momento concreto. De hecho, es una palabra que, cuando se utiliza, parece gustar a los demócratas", continuó.

Enten conversó en la mañana con su colega John Berman, quien se mostró sorprendido por los resultados de la encuesta: "Es un salto enorme, y no ha pasado tanto tiempo".

El sondeo también mostró una reducción en la popularidad de las grandes empresas entre los estadounidenses en general.

"El 60% de los republicanos, el 36% de los independientes y el 17% de los demócratas valoran positivamente a las grandes empresas, siendo estas dos últimas cifras las que representan mínimos históricos para estos grupos. En comparación con hace cuatro años, la valoración de los demócratas ha caído más (17 puntos), mientras que la de los independientes ha bajado 10 puntos y la de los republicanos se mantiene prácticamente igual", explicaron desde Gallup.