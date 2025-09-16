El director del FBI Kash Patel defiende su liderazgo en la agencia en una tensa audiencia en el Senado

Publicado por Agustina Blanco 16 de septiembre, 2025

El director del FBI, Kash Patel, enfrentó un intenso escrutinio durante una audiencia de más de cuatro horas ante el Comité Judicial del Senado, donde defendió su gestión de la agencia, su manejo de la investigación sobre el asesinato de Charlie Kirk y respondió a acusaciones de politización del FBI. La audiencia, marcada por enfrentamientos acalorados y críticas bipartidistas, abordó temas clave como la purga de agentes, el uso de polígrafos, el caso Jeffrey Epstein y la violencia política en Estados Unidos.

Investigación del asesinato de Charlie Kirk



Patel proporcionó una cronología detallada de la investigación del FBI sobre el asesinato de Charlie Kirk, destacando la rápida respuesta de la agencia, que incluyó entrevistas extensas, análisis de teléfonos celulares y la recolección de evidencia por equipos especializados.

El director defendió su decisión de anunciar prematuramente en redes sociales que un sujeto estaba bajo custodia, admitiendo que podría haber sido "más cuidadoso" con su declaración, pero insistiendo en que su intención era involucrar al público para identificar sospechosos.

Por su parte, el senador Dick Durbin criticó duramente a Patel por esta acción, argumentando que violó principios básicos de una investigación al generar confusión pública. Durbin afirmó que Patel estaba "ansioso por atribuirse el mérito" en lugar de permitir que los profesionales hicieran su trabajo.

Acusaciones de politización y la purga de agentes



Un tema central de la audiencia fue la percepción de que Patel ha politizado el FBI. Durbin lo calificó como "posiblemente el director más partidista de la historia", citando la designación de figuras como Dan Bongino, como subdirector, y Andrew Bailey, exfiscal general de Missouri, como codirector adjunto.

Durbin también acusó a Patel de implementar "pruebas de lealtad" y "exámenes de polígrafo" para purgar a funcionarios no alineados con su agenda. Sin embargo, Patel rechazó estas acusaciones, negando que los despidos de agentes se debieran a motivos políticos o a su trabajo en investigaciones relacionadas con el 6 de enero o casos del presidente Donald Trump.

En un tenso intercambio con el senador Richard Blumenthal, Patel insistió en que los despidos se basaron en méritos y en el cumplimiento del juramento constitucional, negando cualquier orden directa de la Casa Blanca.

Sin embargo, el senador Adam Schiff presionó a Patel por el uso de la palabra "solo" al afirmar que nadie fue despedido "solo por asignaciones de casos", sugiriendo que dichas asignaciones podrían haber influido parcialmente en los despidos, lo que Patel negó rotundamente.

Sobre el caso de Jeffrey Epstein



El caso de Jeffrey Epstein también fue un punto de controversia. Patel atribuyó los problemas iniciales del caso a la gestión de Alex Acosta en 2006, entonces fiscal de EEUU, y defendió los esfuerzos de la actual Administración para transparentar información, trabajando con el Congreso para entregar documentos permitidos por la ley.

En esa línea y respondiendo al senador John Kennedy, Patel negó que Epstein fuera una fuente del FBI o que existiera evidencia creíble de que traficara mujeres con terceros, aunque instó a cualquier persona con información a presentarse.

Durbin cuestionó por qué un memorando del FBI y el Departamento de Justicia sobre la ausencia de una lista de clientes incriminatorios en el caso Epstein no estaba firmado, a lo que Patel respondió que era un esfuerzo conjunto para garantizar la transparencia.

Sobre la violencia política y las redes sociales



La audiencia abordó el aumento de la violencia política, con referencias al asesinato de Kirk, los tiroteos contra legisladores en Minnesota y otros incidentes recientes.

El senador Lindsey Graham interrogó a Patel sobre el papel de las redes sociales en la radicalización, a lo que Patel respondió que los datos muestran que estas plataformas están "fuera de control" en este sentido. Graham enfatizó que la libertad de expresión no ampara la incitación a la violencia o delitos en línea, un punto en el que Patel estuvo de acuerdo.

El senador Eric Schmitt atribuyó la violencia política principalmente a la izquierda, aunque los ataques recientes han afectado a ambos partidos.

Por su parte, la senadora Amy Klobuchar instó a Patel a revisar estadísticas sobre la edad de los tiradores y reforzar las verificaciones de antecedentes, aunque Patel evitó comprometerse con una prohibición de armas de asalto, expresó su disposición a colaborar con el Congreso para abordar la violencia armada.

Alta tensión



La audiencia estuvo marcada por momentos de alta tensión. El senador Cory Booker acusó a Patel de mentir sobre los despidos de agentes y de debilitar la seguridad nacional al priorizar la agenda migratoria de Trump, lo que llevó a un intercambio de gritos que fue interrumpido por el presidente del comité, Chuck Grassley.

De manera similar, Patel y el senador Adam Schiff se enzarzaron en una discusión acalorada tras preguntas sobre Epstein, con Patel llamando a Schiff "un fraude" y Schiff respondiendo que Patel era "un troll de Internet". Grassley intervino para restablecer el orden.

Sobre el uso de IA, Discord, y las embarcaciones con droga de Venezuela



Patel confirmó que el FBI está investigando un chat grupal de Discord donde el sospechoso del tiroteo de Kirk supuestamente confesó, rastreando a todos los participantes. También abordó preocupaciones sobre chatbots de IA que incitan a menores a conductas dañinas, afirmando que el FBI los trata como delincuentes y colabora con proveedores de internet para desactivarlos.

Sobre las embarcaciones que transportan drogas desde Venezuela, Patel señaló que la misión está liderada por el Departamento de Defensa, pero confirmó que el FBI persigue a los narcotraficantes involucrados.