Tyler Robinson es acusado de asesinato agravado en el caso de Charlie Kirk, solicitan la pena de muerte

Publicado por Natalia Mittelstadt - Just The News 16 de septiembre, 2025

El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, anunció el martes siete cargos, incluido el de asesinato, contra el sospechoso Tyler Robinson en relación con el tiroteo mortal la semana pasada del activista político conservador Charlie Kirk y dijo que solicitará la pena de muerte en el caso del juicio.

A continuación se muestra el documento: Archivo Información de TJR.pdf

Además del cargo de asesinato con agravantes, Robinson, de 22 años, está acusado de dos cargos de obstrucción a la justicia, en relación con que supuestamente trató de ocultar o destruir pruebas en relación con el tiroteo el miércoles de Kirk en un mitin en la Universidad de Utah Valley, concretamente ocultando el rifle que supuestamente utilizó y destruyendo la ropa que supuestamente llevaba en el tiroteo.

Gary dijo que Robinson fue acusado de asesinato con agravantes, un delito capital, por "causar intencionadamente o a sabiendas la muerte de Charlie Kirk, con gran riesgo de muerte para otros".

También dijo que se cree que el acusado tenía como objetivo a Kirk "basándose en su expresión política, sabiendo que había niños presentes y que serían testigos del homicidio".

Los otros cargos están relacionados con la manipulación de testigos: decirle a su compañero de piso que borrara textos incriminatorios, un delito grave de tercer grado, y decirle a su compañero de piso que guardara silencio" cuando la policía le hiciera preguntas."

"Después de esta rueda de prensa, presentaré una notificación de intención de solicitar la pena de muerte. No me tomo esto a la ligera, y lo he hecho de forma independiente", dijo Gray.

Robinson "estará detenido sin fianza en la cárcel del condado de Utah" por la pena de muerte, añadió.

Robinson presuntamente disparó a Kirk, fundador de 31 años de Turning Point USA, el miércoles en la Universidad de Utah Valley.

