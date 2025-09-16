Trump asegura que EEUU eliminó tres embarcaciones venezolanas de drogas en total
El Gobierno estadounidense no proporcionó de inmediato más detalles sobre el lugar o la fecha exacta del tercer ataque.
El presidente Donald Trump dijo este martes que Estados Unidos eliminó tres embarcaciones en total frente a Venezuela. La información se conoció un día después de que el mandatario confirmó un segundo ataque estadounidense contra lanchas que presuntamente traficaban drogas en el Caribe.
"De hecho eliminamos tres embarcaciones, no dos, pero [ustedes] vieron dos", señaló Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.
"Dejen de enviar drogas a Estados Unidos", declaró en respuesta a un periodista que le preguntó qué mensaje quería enviar al régimen de Nicolás Maduro.
El Gobierno estadounidense no proporcionó de inmediato más detalles sobre el lugar o la fecha exacta de este tercer ataque.
Los ataques a las embarcaciones
Trump mencionó luego el lunes en su plataforma Truth Social otro ataque en la zona de responsabilidad del Southcom, el comando militar de Estados Unidos para América del Sur y el Caribe.
Este ataque mató a tres personas señaladas como narcoterroristas, según afirmó el presidente en un mensaje acompañado de un video que muestra una lancha inmóvil, con gente a bordo, que explota en alta mar.
Política
Virginia Martínez