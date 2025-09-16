El gobernador de Minnesota, Tim Walz, se postulará para un tercer mandato en 2026

Publicado por Williams Perdomo 16 de septiembre, 2025

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció que buscará la reelección para un tercer mandato en 2026. Walz publicó un video en el que dio la noticia.

"Hemos logrado un progreso histórico en nuestro estado, pero aún no hemos terminado. Sigo en la lucha y necesito tu apoyo", dijo Walz en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Walz y J.B. Pritzker buscan un tercer mandato Minnesota es uno de los estados que permite a sus gobernadores ocupar el cargo por más de dos periodos. Así, el exaspirante demócrata a la Vicepresidencia en 2024 decidió competir por un tercer mandato en 2026, siguiendo los pasos del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, también miembro del Partido Demócrata.

El Gobierno del demócrata ha tenido momentos difíciles, principalmente marcados por la violencia. En junio, la legisladora estatal Melissa Hortman y su esposo fueron asesinados a tiros, mientras que el senador John Hoffman resultó herido tras recibir un disparo.

Más recientemente, el mes pasado, un atacante abrió fuego durante una misa en la Escuela Católica Annunciation de Minneapolis, dejando como saldo la muerte de dos estudiantes y varios heridos.

"He visto cómo nos ayudamos mutuamente en los momentos difíciles, y vaya, hemos vivido momentos terribles este año. Estoy desconsolado y enojado por las hermosas personas que perdimos a causa de la violencia armada. Pero es en estos momentos que tenemos que unirnos", expresó Walz en su anuncio de campaña.

El año pasado, Walz fue el compañero de fórmula de Kamala Harris en las elecciones presidenciales en las que resultó ganador el presidente Trump.