Trump sobre TikTok: "Tenemos un acuerdo"

Publicado por Alejandro Baños 16 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump aseguró que ya hay un inversor estadounidense que adquirirá TikTok, propiedad de la compañía china ByteDance, lo que implica que la red social podrá seguir funcionando en el país.

"Tenemos un acuerdo sobre TikTok. He llegado a un acuerdo con China, hablaré con el presidente Xi Jinping el viernes para confirmar todo", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, antes de que partiese rumbo a Reino Unido. Unas declaraciones recogidas por AFP.

Desde que regresó a la Casa Blanca como presidente, Trump puso la venta de TikTok en su agenda como uno de los principales puntos a resolver.

Tras meses de conversaciones y prórrogas respecto al futuro de la red social, este lunes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se reunió con el vice primer ministro de China, He Lifeng, en Madrid (España) para tratar, entre otros asuntos, la venta de TikTok.

Al concluir sus conversaciones, Bessent detalló que se alcanzó un acuerdo para que la red social "pasase a ser propiedad controlada por Estados Unidos". "Tenemos un marco para un acuerdo de TikTok", afirmó el secretario del Tesoro desde la capital española.

Desde enero, Trump concedió varias prórrogas a TikTok para que pasase a manos estadounidenses. La última moratoria concluye, en principio, el 17 de septiembre.