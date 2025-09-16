Nancy Mace impulsa una resolución para despojar a Ilhan Omar de sus asignaciones en comités tras “vergonzosos comentarios sobre el asesinato” de Kirk

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de septiembre, 2025

La representante republicana de Carolina del Sur, Nancy Mace, informó este lunes a través de su cuenta de X que planea presentar próximamente una resolución para despojar a la representante demócrata de Minnesota, Ilhan Omar, de sus asignaciones en comités dentro de la Cámara de Representantes, luego de algunos comentarios que la líder socialista ha llegado a emitir a raíz del asesinato del activista conservador y fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk. “ÚLTIMA HORA: Estamos presentando una resolución para despojar a @Ilhan de sus asignaciones en comités después de sus vergonzosos comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk”, dijo Mace en su red social.

La resolución, la cual fue incluida en la publicación de la líder republicana, tiene como finalidad “censurar a la representante Ilhan Omar de Minnesota y removerla del Comité de Educación y Fuerza Laboral y del Comité de Presupuesto”. Dicha propuesta tiene lugar una semana después de que Omar criticara las críticas de muchas figuras republicanas y conservadoras contra la izquierda estadounidense tras el asesinato de Kirk, al calificarlos de “llenos de m###da”.

“Es importante que los señalemos”

Durante una entrevista con el comentarista de izquierdas Mehdi Hasan, Omar comentó: “Tienes a personas como Nancy Mace, que constantemente acosan, ya sabes, a gente que ella considera inferior y que quiere que no existan en este país jamás. Y, ya sabes, tienes a personas como Trump, que ha incitado a la violencia contra gente como yo. Y entonces, ya sabes, esta gente está llena de m###da, y es importante que los señalemos mientras sentimos rabia y tristeza”. Omar añadió sobre Kirk que "No hay nada más j###do que fingir que sus palabras y acciones no han sido registradas y no existen desde hace aproximadamente una década".

Asimismo, la representante progresista también comentó durante la entrevista que las numerosas noticias y videos que surgieron en las redes sociales sobre el asesinato de Kirk fueron “realmente espeluznantes”. De igual forma, Omar le dijo a Hasan: “Fue realmente espeluznante escuchar la noticia, ver el video. Ya sabes, todo en lo que podía pensar era en su esposa, en sus hijos; esa imagen va a quedar para siempre”.