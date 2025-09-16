Corte de apelaciones frena destitución de Lisa Cook de la Reserva Federal en medio de señalamientos de fraude

Publicado por Sabrina Martin 15 de septiembre, 2025

Un tribunal federal de apelaciones en Washington, DC, rechazó el lunes por la noche una solicitud de emergencia de la Administración Trump para destituir a Lisa Cook de la junta directiva de la Reserva Federal. La decisión, tomada por un panel dividido de tres jueces, mantiene vigente la orden de un tribunal inferior que había bloqueado el despido mientras avanza el proceso legal.

El fallo se produce en vísperas de la próxima reunión de política monetaria de la Fed, prevista para el 16 y 17 de septiembre, y representa un nuevo capítulo en la tensión entre la Casa Blanca y el banco central.

Acusaciones y defensa

Trump anunció el mes pasado su decisión de remover a Cook, tras acusaciones de fraude hipotecario difundidas por Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda. El Departamento de Justicia abrió una investigación, aunque Cook no enfrenta cargos.

En su defensa, los abogados de la gobernadora de la Fed sostienen que nunca se le dio la oportunidad de responder a las acusaciones y que el verdadero propósito del presidente es abrir un espacio en la junta para impulsar recortes de tasas de interés.

Debate legal La jueza de distrito Jia Cobb concluyó que Cook tiene una probabilidad sustancial de demostrar que la administración violó la Ley de la Reserva Federal, que permite la destitución de un miembro únicamente por causa justificada.

El Departamento de Justicia, en cambio, sostiene que el presidente tiene amplia discreción para definir esa justificación, incluso si los hechos ocurrieron antes de asumir el cargo.



Próximos pasos

El caso, considerado sin precedentes, podría llegar a la Corte Suprema y marcar un precedente sobre los límites del poder presidencial frente a una institución diseñada para operar con independencia política.

Cook, nominada por Joe Biden y con mandato hasta 2038, permanecerá en su puesto mientras continúe el litigio.