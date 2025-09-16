Trump crea un grupo de trabajo para garantizar la seguridad en Memphis y anuncia el envío de la Guardia Nacional

Publicado por Joaquín Núñez 15 de septiembre, 2025

Donald Trump creó el Grupo de Trabajo de Seguridad de Memphis y envió a la Guardia Nacional a la ciudad de Tennessee. En una nueva ofensiva contra el crimen, el presidente puso a Washington DC como ejemplo de lo que la ayuda federal puede hacer para contrarrestar la delincuencia en las grandes ciudades.

Trump anunció las medidas desde el Salón Oval, acompañado por el gobernador del Volunteer State, Bill Lee, como así también por sus dos senadores: Marsha Blackburn y Bill Hagerty. Trump subrayó que el grupo de trabajo se creó a pedido expreso del gobernador Lee. Paul Young, alcalde demócrata de la ciudad, le dijo a CNN que no estaba contento con el despliegue.

Además de la Guardia Nacional, las fuerzas federales que se harán presentes en Memphis son las siguientes: el FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Administración para el Control de Drogas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y los alguaciles federales.

"Voy a firmar un memorándum presidencial para crear el Grupo de Trabajo para la Seguridad de Memphis. Es muy importante debido a la delincuencia que se está produciendo, no solo en Memphis, sino en muchas ciudades, y vamos a ocuparnos de todas ellas paso a paso, tal y como hicimos en Washington DC", expresó Trump durante el evento.

"Es muy importante debido a la delincuencia que se está produciendo, no solo en Memphis, sino en muchas ciudades. El grupo de trabajo será una réplica de nuestros esfuerzos extraordinariamente exitosos aquí, y verán que es muy similar", añadió.

En cuanto a la gravedad del crimen en Memphis, la Casa Blanca publicó un comunicado en el que describió a la ciudad con "la tasa más alta de delitos violentos del país". Según datos del FBI publicados por WSMV, Memphis tiene 2501 delitos violentos por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta del país.

"Los habitantes de Tennessee están agradecidos por lo que está haciendo la administración Trump para librar a Memphis de los delitos violentos y restaurar la ley y el orden en esta gran ciudad. Se trata de un esfuerzo a largo plazo para que Memphis vuelva a ser segura", señaló la senadora Blackburn, quien ya anunció su candidatura a gobernadora en 2026.

"Estoy cansado de que la delincuencia frene el desarrollo de la gran ciudad de Memphis. Cuando nos unimos, podemos lograr cambios significativos en nuestra ciudad y en la ciudad de Memphis... y quiero dar las gracias", sentenció el gobernador Lee.